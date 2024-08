Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:03

TASCOMBANK, відкрив кредитку very card , зробив першу покупку від 100 грн, але щось Welcome бонус на 100 грн.не бачу) Звідси питання, в які терміни зараховується загальний кешбек на покупки і коли в додатку з"явиться Welcome бонус?