дал квитанцию - все равно непонравилось - изина поддержка вообще сообщала, что на меня кто-то пожаловался.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:43
Re: ТАСКОМБАНК
дал квитанцию - все равно непонравилось - изина поддержка вообще сообщала, что на меня кто-то пожаловался.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 лип, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:44
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:49
Додано: Вів 30 лип, 2024 19:20
ТАСКОМБАНК
Howl
Повідомляємо, що процес продовження терміну дії карток через лендінг тимчасово призупинений у зв’язку з технічними причинами.
Наразі відсутня інформація щодо терміну відновлення.
Додано: Сер 31 лип, 2024 18:32
Re: ТАСКОМБАНК
все закрыл изю и тас - побрить изей на 9200грн не получилось - только 40грн комиссии (по вери-карте) - забрал остаток в кассе.
Додано: Сер 07 сер, 2024 17:09
Акція! «сМАКуй літо з Obsidian Card» від Таскомбанк й Visa!
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Акція діє з 07.08.2024 по 07.10.2024
Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:03
TASCOMBANK, відкрив кредитку very card , зробив першу покупку від 100 грн, але щось Welcome бонус на 100 грн.не бачу) Звідси питання, в які терміни зараховується загальний кешбек на покупки і коли в додатку з"явиться Welcome бонус?
Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:48
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