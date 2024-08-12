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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 13:11

  vsemka написав:TASCOMBANK, відкрив кредитку very card , зробив першу покупку від 100 грн, але щось Welcome бонус на 100 грн.не бачу) Звідси питання, в які терміни зараховується загальний кешбек на покупки і коли в додатку з"явиться Welcome бонус?

Добрий день!
Інформуємо, що Welcome-бонус буде зарахований на Вашу картку Very card протягом тижня після виконання Вами всіх умов.
Для отримання welcome-бонусу одночасно мають бути виконані всі наступні умови:
• Це має бути Ваша перша картка very card
• Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно здійснити мінімум одну операцію на суму від 100,00 грн. (включно) за рахунок кредитних коштів:
- Покупку у магазинах або мережі Інтернет
- Отримання готівки
- р2р переказ коштів
• Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно зареєструватись у мобільному додатку TAS2U. Якщо Ви вже зарїстровані, Вам необхідно авторизуватись у TAS2U
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:38

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Вам необхідно зареєструватись у мобільному додатку TAS2U. Якщо Ви вже зарїстровані, Вам необхідно авторизуватись у TAS2U


Доброго дня!Вибачаюсь, а зареєструватися і авторизуватися тут є якась відміність? Застсунком TAS2U користуюсь з моменту переходу із Спортбанку, кредитка Very card активована в застосунку також)
vsemka
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Повідомлень: 14
З нами з: 04.05.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 343344345346
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