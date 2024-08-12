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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 13:11

  vsemka написав:TASCOMBANK, відкрив кредитку very card , зробив першу покупку від 100 грн, але щось Welcome бонус на 100 грн.не бачу) Звідси питання, в які терміни зараховується загальний кешбек на покупки і коли в додатку з"явиться Welcome бонус?

Добрий день!
Інформуємо, що Welcome-бонус буде зарахований на Вашу картку Very card протягом тижня після виконання Вами всіх умов.
Для отримання welcome-бонусу одночасно мають бути виконані всі наступні умови:
• Це має бути Ваша перша картка very card
• Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно здійснити мінімум одну операцію на суму від 100,00 грн. (включно) за рахунок кредитних коштів:
- Покупку у магазинах або мережі Інтернет
- Отримання готівки
- р2р переказ коштів
• Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно зареєструватись у мобільному додатку TAS2U. Якщо Ви вже зарїстровані, Вам необхідно авторизуватись у TAS2U
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:38

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Вам необхідно зареєструватись у мобільному додатку TAS2U. Якщо Ви вже зарїстровані, Вам необхідно авторизуватись у TAS2U


Доброго дня!Вибачаюсь, а зареєструватися і авторизуватися тут є якась відміність? Застсунком TAS2U користуюсь з моменту переходу із Спортбанку, кредитка Very card активована в застосунку також)
vsemka
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Повідомлень: 14
З нами з: 04.05.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:55

Був клієнтом цього банку ще у далекому 2006 році. Сучасних продуктів його не знаю. Підкажіть, будь ласка, що за умови використання кредитного ліміту при його знятті готівкою? До 62 діб діє пільгова ставка, чи на зняття готівкою включається окремий лічильник? Онлайн підтримка банку протягом цілої години висить в усіх можливих чатах. Дякую зазделегідь.
de Montaigne
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Повідомлень: 164
З нами з: 01.01.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:24

невже в у 2006
зняття=покупці?
v57
 
Повідомлень: 3193
З нами з: 14.03.10
Подякував: 152 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:39

v57
Так, мав депозит у 2006-2007 році.
Звʼязався таки з підтримкою. Так зрозумів, що зняття готівкою безкоштовне, а от користування з 1-го дня йде із космічною ставкою понад 80% Більш пільгові ставки є за переказами Р2Р, але ніколи не перекидував кошти таким чином і, чесно кажучи, не хочу користуватись цими обмінниками.
de Montaigne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 01.01.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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  #<1 ... 343344345346
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