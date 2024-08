Додано: Суб 10 сер, 2024 13:11

vsemka написав: TASCOMBANK, відкрив кредитку very card , зробив першу покупку від 100 грн, але щось Welcome бонус на 100 грн.не бачу) Звідси питання, в які терміни зараховується загальний кешбек на покупки і коли в додатку з"явиться Welcome бонус? , відкрив кредитку very card , зробив першу покупку від 100 грн, але щось Welcome бонус на 100 грн.не бачу) Звідси питання, в які терміни зараховується загальний кешбек на покупки і коли в додатку з"явиться Welcome бонус?

Добрий день!Інформуємо, що Welcome-бонус буде зарахований на Вашу картку Very card протягом тижня після виконання Вами всіх умов.Для отримання welcome-бонусу одночасно мають бути виконані всі наступні умови:• Це має бути Ваша перша картка very card• Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно здійснити мінімум одну операцію на суму від 100,00 грн. (включно) за рахунок кредитних коштів:- Покупку у магазинах або мережі Інтернет- Отримання готівки- р2р переказ коштів• Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно зареєструватись у мобільному додатку TAS2U. Якщо Ви вже зарїстровані, Вам необхідно авторизуватись у TAS2U