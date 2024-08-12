Добрий день!
Інформуємо, що Welcome-бонус буде зарахований на Вашу картку Very card протягом тижня після виконання Вами всіх умов.
Для отримання welcome-бонусу одночасно мають бути виконані всі наступні умови:
• Це має бути Ваша перша картка very card
• Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно здійснити мінімум одну операцію на суму від 100,00 грн. (включно) за рахунок кредитних коштів:
- Покупку у магазинах або мережі Інтернет
- Отримання готівки
- р2р переказ коштів
• Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно зареєструватись у мобільному додатку TAS2U. Якщо Ви вже зарїстровані, Вам необхідно авторизуватись у TAS2U