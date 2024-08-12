vsemka написав:TASCOMBANK, відкрив кредитку very card , зробив першу покупку від 100 грн, але щось Welcome бонус на 100 грн.не бачу) Звідси питання, в які терміни зараховується загальний кешбек на покупки і коли в додатку з"явиться Welcome бонус?
Добрий день! Інформуємо, що Welcome-бонус буде зарахований на Вашу картку Very card протягом тижня після виконання Вами всіх умов. Для отримання welcome-бонусу одночасно мають бути виконані всі наступні умови: • Це має бути Ваша перша картка very card • Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно здійснити мінімум одну операцію на суму від 100,00 грн. (включно) за рахунок кредитних коштів: - Покупку у магазинах або мережі Інтернет - Отримання готівки - р2р переказ коштів • Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки very card до рахунку, Вам необхідно зареєструватись у мобільному додатку TAS2U. Якщо Ви вже зарїстровані, Вам необхідно авторизуватись у TAS2U
Був клієнтом цього банку ще у далекому 2006 році. Сучасних продуктів його не знаю. Підкажіть, будь ласка, що за умови використання кредитного ліміту при його знятті готівкою? До 62 діб діє пільгова ставка, чи на зняття готівкою включається окремий лічильник? Онлайн підтримка банку протягом цілої години висить в усіх можливих чатах. Дякую зазделегідь.
v57 Так, мав депозит у 2006-2007 році. Звʼязався таки з підтримкою. Так зрозумів, що зняття готівкою безкоштовне, а от користування з 1-го дня йде із космічною ставкою понад 80% Більш пільгові ставки є за переказами Р2Р, але ніколи не перекидував кошти таким чином і, чесно кажучи, не хочу користуватись цими обмінниками.
Однією з умов отримання бонусу є необхідність протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки «Very Card» до рахунку, зареєструватись/авторизуватись у мобільному додатку TAS2U. Авторизуватись – здійснити успішний вхід в інтернет-банкінг.
Кредитна карта «Very card» - це платіжна карта з відновлювальною кредитною лінією, при оформленні якої Ви отримуєте наступні переваги: 1. Від 500 до 100 000 грн. кредитного ліміту; 2. Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів. Пільговий період діє виключно на витратні операції за картою, а також р2р перекази, та не розповсюджується на операцію зняття готівки. При знятті готівки за рахунок кредитних коштів – відсотки нараховуються одразу, з моменту здійснення даної операції (відсоткова ставка при зняттяі готівки – 83% річних); 3. Безкоштовне зарахування коштів; 4. Зняття кредитних коштів на території України без комісії; 5. Керування в додатку TAS2U; 6. Безкоштовна послуга інформування; 7. Бонусна програма; 8. Відсутня комісія за конвертацію валюти.
При розрахунку картою в торгово-сервісній мережі або мережі інтернет – комісія за розрахунок відсутня. За зарахування коштів на карту комісія відсутня (можлива комісія сервісу через який здійснюється зарахування).
Комісія за отримання готівки та за здійснені перекази по номеру карти буде знята залежно від того за рахунок яких коштів була здійснена (кредитних чи власних).
• Отримання готівки (за рахунок власних коштів)в банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК», банкоматах інших банків на території України - 10-ть разів на календарний місяць – без комісії, більше - 1,0% + 5 грн. • В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки (за рахунок власних коштів) - 50 000 грн. на календарний місяць – без комісії, більше - 1,0% + 5 грн. • Вказані транзакції за рахунок кредитних коштів – не тарифікуються.
• Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) за рахунок власних коштів - 10-ть разів на календарний місяць без комісії, більше 0,5% + 5 грн. • За рахунок кредитних коштів переказ по номеру карти - 4% + 5 грн.