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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:36

ТАСКОМБАНК

sens

Міграція карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Наразі даний процес знаходиться на тестуванні в банку.
Вкажіть Ваше ПІБ та ІПН, в особисті повідомлення – уточнимо інформацію щодо суми запропонованого кредитного ліміту.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:36

  TASCOMBANK написав:sens

Міграція карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Наразі даний процес знаходиться на тестуванні в банку.
Вкажіть Ваше ПІБ та ІПН, в особисті повідомлення – уточнимо інформацію щодо суми запропонованого кредитного ліміту.

Скільки часу є на подумати? Мені не треба щось нове ,ліміт у 50 к влаштовує.

Від спорт є ще ліміт ,тому не бачу необхідність мені пропонувати щось додатково
sens
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Повідомлень: 17413
З нами з: 12.09.13
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Подякували: 937 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:Від спорт


спортбанк RIP
greenozon
 
Повідомлень: 16459
З нами з: 01.06.14
Подякував: 454 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:29

  greenozon написав:
  sens написав:Від спорт


спортбанк RIP

У кого як,в застосунку залишається саксес дебіт та кредит,ощадний рахунок з виплатою кожної п'ятниці
sens
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Повідомлень: 17413
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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  #<1 ... 344345346347
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