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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2024 11:36
sens
Міграція карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Наразі даний процес знаходиться на тестуванні в банку.
Вкажіть Ваше ПІБ та ІПН, в особисті повідомлення – уточнимо інформацію щодо суми запропонованого кредитного ліміту.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:36
TASCOMBANK написав:sens
Міграція карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Наразі даний процес знаходиться на тестуванні в банку.
Вкажіть Ваше ПІБ та ІПН, в особисті повідомлення – уточнимо інформацію щодо суми запропонованого кредитного ліміту.
Скільки часу є на подумати? Мені не треба щось нове ,ліміт у 50 к влаштовує.
Від спорт є ще ліміт ,тому не бачу необхідність мені пропонувати щось додатково
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sens
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Додано: Чет 15 сер, 2024 15:03
sens написав:
Від спорт
спортбанк RIP
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greenozon
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Додано: Чет 15 сер, 2024 21:29
greenozon написав: sens написав:
Від спорт
спортбанк RIP
У кого як,в застосунку залишається саксес дебіт та кредит,ощадний рахунок з виплатою кожної п'ятниці
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sens
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- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 937 раз.
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