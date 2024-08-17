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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2024 11:36
sens
Міграція карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Наразі даний процес знаходиться на тестуванні в банку.
Вкажіть Ваше ПІБ та ІПН, в особисті повідомлення – уточнимо інформацію щодо суми запропонованого кредитного ліміту.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:36
TASCOMBANK написав:sens
Міграція карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Наразі даний процес знаходиться на тестуванні в банку.
Вкажіть Ваше ПІБ та ІПН, в особисті повідомлення – уточнимо інформацію щодо суми запропонованого кредитного ліміту.
Скільки часу є на подумати? Мені не треба щось нове ,ліміт у 50 к влаштовує.
Від спорт є ще ліміт ,тому не бачу необхідність мені пропонувати щось додатково
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sens
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Додано: Чет 15 сер, 2024 15:03
sens написав:
Від спорт
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greenozon
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Додано: Чет 15 сер, 2024 21:29
greenozon написав: sens написав:
Від спорт
спортбанк RIP
У кого як,в застосунку залишається саксес дебіт та кредит,ощадний рахунок з виплатою кожної п'ятниці
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 08:26
sens написав: greenozon написав: sens написав:
Від спорт
спортбанк RIP
У кого як,в застосунку залишається саксес дебіт та кредит,ощадний рахунок з виплатою кожної п'ятниці
але це вже продукти ТАСу...
а спортбанк пішов в історію ж!?
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greenozon
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:12
greenozon написав: sens написав: greenozon написав:
спортбанк RIP
У кого як,в застосунку залишається саксес дебіт та кредит,ощадний рахунок з виплатою кожної п'ятниці
але це вже продукти ТАСу...
а спортбанк пішов в історію ж!?
Но речь шла о лимите. Лимите который дал спорт. И данный лимит не менялся. Поэтому вполне корректно писать что лимит от спорта не зависимо что там и где кануло в лету.
Зы. И да сам спорт был продуктом таса.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:54
Два ліміти по двох різних картках з різними умовами - у кого ріп ,тому так склалося. Мені спорт 1
% кешбек достатньо, виключно коли є потреба в розрахунку
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sens
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Додано: Суб 17 сер, 2024 06:38
sens написав: TASCOMBANK написав:sens
Міграція карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Наразі даний процес знаходиться на тестуванні в банку.
Вкажіть Ваше ПІБ та ІПН, в особисті повідомлення – уточнимо інформацію щодо суми запропонованого кредитного ліміту.
Скільки часу є на подумати? Мені не треба щось нове ,ліміт у 50 к влаштовує.
Від спорт є ще ліміт ,тому не бачу необхідність мені пропонувати щось додатково
Від себе додам
Вікенд карта була в мене з лімітом ,проте під час війни банк спочатку обнулив ліміт, потім взагалі закрив. По б-5 за телефоном підтримка вказує що перехід добровільно (!). Тому є 3 роки дії картки що дозволяє й далі користування продуктом.
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sens
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Додано: Суб 17 сер, 2024 06:46
TASCOMBANK написав:
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Прийшла смс-ка з рекламою цієї картки і з текстом що Very Card "до 200 000 грн чекає на тебе!" Довго і наполегливо кліпав і посміхався до дії, щоб відкрити картку в додатку і відкрив з КЛ 0 грн. Ну не такого результату очікував. І ось тепер не знаю чи чекати, що появиться КЛ, чи є якісь адекватні шляхи його отримати, бо з 0 якось не цікава.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 06:47
Ой+ написав: TASCOMBANK написав:
Тобто, буде відкрита Very Card з новим кредитним лімітом.
Прийшла смс-ка з рекламою цієї картки і з текстом що Very Card "до 200 000 грн чекає на тебе!" Довго і наполегливо кліпав і посміхався до дії, щоб відкрити картку в додатку і відкрив з КЛ 0 грн. Ну не такого результату очікував. І ось тепер не знаю чи чекати, що появиться КЛ, чи є якісь адекватні шляхи його отримати, бо з 0 якось не цікава.
Це натяк що старі продукти і ліміти краще працюють.
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sens
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