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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 09:02

Re: ТАСКОМБАНК

У меня было предложение мигрировать на Very Card. Уведомление не трогал. Пока решил уточнить у председателя, то миграцию приостановили для всех и уведомление ушло также.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 09:24

Нее.. Я буду ждать токо железного решения по переходу с сохранением лимита, а танцы-манцы мне не нужны ))
Amethyst
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Повідомлень: 5633
З нами з: 05.05.21
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
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  #<1 ... 345346347348
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ТАСКОМБАНК (3472)
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