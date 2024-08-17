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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2024 09:02
У меня было предложение мигрировать на Very Card. Уведомление не трогал. Пока решил уточнить у председателя, то миграцию приостановили для всех и уведомление ушло также.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 09:24
Нее.. Я буду ждать токо железного решения по переходу с сохранением лимита, а танцы-манцы мне не нужны ))
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