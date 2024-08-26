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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2024 09:02
Re: ТАСКОМБАНК
У меня было предложение мигрировать на Very Card. Уведомление не трогал. Пока решил уточнить у председателя, то миграцию приостановили для всех и уведомление ушло также.
Додано: Суб 17 сер, 2024 09:24
Нее.. Я буду ждать токо железного решения по переходу с сохранением лимита, а танцы-манцы мне не нужны ))
Додано: Суб 17 сер, 2024 10:55
Re: ТАСКОМБАНК
Amethyst, представитель банка писал, что при такой миграции кредитный лимит гарантирован и размер согласованного лимита можно у него узнать, возможно, даже через контакт-центр.
Если на счету В5 только карта В5 или Пудра, то смысл может и есть. Если несколько карт подвязано (В5 и Пудра), то смысла может и нет.
Додано: Суб 17 сер, 2024 11:51
"кредитный лимит гарантирован"
Отримав вері рік тому. Сказали обнулити КЛ на Б5, не закривати її. Потім подав заявку на вєрку. Мав на Б5 КЛ 17к, отримав на верку 3к, восени підняли до 7к, навесні цього року до 10к.
Деяким КЛ давали 0. Те, що він "гарантований", не каже про те, що і розмір перенесуть.
Востаннє редагувалось alibob в Суб 17 сер, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 сер, 2024 15:10
Ліміт гарантовано,проте який?!(!!!!)
Додано: Пон 19 сер, 2024 17:18
Re: ТАСКОМБАНК
Ексклюзивна пропозиція від туристичної агенції Загор’є та Mastercard для клієнтів Private banking Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... ion_190824
Період пропозиції: з 19 серпня 2024 року по 31 січня 2025 року
Додано: Пон 26 сер, 2024 16:48
Re: ТАСКОМБАНК
Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824
Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
Додано: Пон 26 сер, 2024 17:08
Вчасно...
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