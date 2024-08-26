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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

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ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 09:02

Re: ТАСКОМБАНК

У меня было предложение мигрировать на Very Card. Уведомление не трогал. Пока решил уточнить у председателя, то миграцию приостановили для всех и уведомление ушло также.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 09:24

Нее.. Я буду ждать токо железного решения по переходу с сохранением лимита, а танцы-манцы мне не нужны ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 10:55

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst, представитель банка писал, что при такой миграции кредитный лимит гарантирован и размер согласованного лимита можно у него узнать, возможно, даже через контакт-центр.

Если на счету В5 только карта В5 или Пудра, то смысл может и есть. Если несколько карт подвязано (В5 и Пудра), то смысла может и нет.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 11:51

"кредитный лимит гарантирован"
Отримав вері рік тому. Сказали обнулити КЛ на Б5, не закривати її. Потім подав заявку на вєрку. Мав на Б5 КЛ 17к, отримав на верку 3к, восени підняли до 7к, навесні цього року до 10к.
Деяким КЛ давали 0. Те, що він "гарантований", не каже про те, що і розмір перенесуть.
Востаннє редагувалось alibob в Суб 17 сер, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 15:10

  alibob написав:"кредитный лимит гарантирован"
Отримав вері рік тому. Сказали обнулити КЛ на Б5, не закривати її. Потім подав заявку на вєрку. Мав на Б5 КЛ 17к, отримав на верку 3к, восени підняли до 7к, навесні цього року до 10к.
Деяким КЛ давали 0. Те, що він "гарантований", не каже про про те, що і розмір перенесуть.

Ліміт гарантовано,проте який?!(!!!!)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:18

Re: ТАСКОМБАНК

Ексклюзивна пропозиція від туристичної агенції Загор’є та Mastercard для клієнтів Private banking Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... ion_190824

Період пропозиції: з 19 серпня 2024 року по 31 січня 2025 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:48

Re: ТАСКОМБАНК

Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824

Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:08

  Assistant_Portal написав:Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824

Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.

Вчасно...
alibob
 
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