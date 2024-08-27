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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2024 09:02
У меня было предложение мигрировать на Very Card. Уведомление не трогал. Пока решил уточнить у председателя, то миграцию приостановили для всех и уведомление ушло также.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 09:24
Нее.. Я буду ждать токо железного решения по переходу с сохранением лимита, а танцы-манцы мне не нужны ))
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Amethyst
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Додано: Суб 17 сер, 2024 10:55
Amethyst, представитель банка писал, что при такой миграции кредитный лимит гарантирован и размер согласованного лимита можно у него узнать, возможно, даже через контакт-центр.
Если на счету В5 только карта В5 или Пудра, то смысл может и есть. Если несколько карт подвязано (В5 и Пудра), то смысла может и нет.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 11:51
"кредитный лимит гарантирован"
Отримав вері рік тому. Сказали обнулити КЛ на Б5, не закривати її. Потім подав заявку на вєрку. Мав на Б5 КЛ 17к, отримав на верку 3к, восени підняли до 7к, навесні цього року до 10к.
Деяким КЛ давали 0. Те, що він "гарантований", не каже про те, що і розмір перенесуть.
Востаннє редагувалось alibob
в Суб 17 сер, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:10
alibob написав:
"кредитный лимит гарантирован"
Отримав вері рік тому. Сказали обнулити КЛ на Б5, не закривати її. Потім подав заявку на вєрку. Мав на Б5 КЛ 17к, отримав на верку 3к, восени підняли до 7к, навесні цього року до 10к.
Деяким КЛ давали 0. Те, що він "гарантований", не каже про про те, що і розмір перенесуть.
Ліміт гарантовано,проте який?!(!!!!)
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:18
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Додано: Пон 26 сер, 2024 16:48
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Додано: Пон 26 сер, 2024 17:08
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:21
було отаке про іzi :
ternofond написав:
Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти.
Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням ...
Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку,
а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс
- а в ТАСі такого
покращення ще нема?
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flysoulfly
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Додано: Вів 27 сер, 2024 09:45
flysoulfly написав:
було отаке про іzi :
ternofond написав:
Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти.
Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням ...
Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку,
а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс
- а в ТАСі такого
покращення ще нема?
Поки що нема...
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