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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2024 23:04
Когда Таз начнут прикрывать? - звоночки похожие на банк Форвард.
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vpchelko
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Додано: Сер 28 сер, 2024 08:42
flysoulfly написав:
було отаке про іzi :
ternofond написав:
Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти.
Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням ...
Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку,
а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс
- а в ТАСі такого
покращення ще нема?
Вони би ще з кредитних коштів комісію брали - невичерпна криниця.
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AndriyQ
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