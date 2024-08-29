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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

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ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 23:04

Re: ТАСКОМБАНК

Когда Таз начнут прикрывать? - звоночки похожие на банк Форвард.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:42

  flysoulfly написав:було отаке про іzi :
  ternofond написав:Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти. Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням ...
Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку, а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс

- а в ТАСі такого покращення ще нема?

Вони би ще з кредитних коштів комісію брали - невичерпна криниця. :mrgreen:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:54

ТАСКОМБАНК

vpchelko написав:Когда Таз начнут прикрывать? - звоночки похожие на банк Форвард.
Які це? Що з когось здерли комісію за неактивність?
Думаю, якщо й поховають, то мертвонароджений проект Ізі. Погралася доця і фате
Faceless
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