|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2024 23:04
Re: ТАСКОМБАНК
Когда Таз начнут прикрывать? - звоночки похожие на банк Форвард.
Додано: Сер 28 сер, 2024 08:42
Вони би ще з кредитних коштів комісію брали - невичерпна криниця.
Додано: Чет 29 сер, 2024 17:54
ТАСКОМБАНК
Які це? Що з когось здерли комісію за неактивність?
Думаю, якщо й поховають, то мертвонароджений проект Ізі. Погралася доця і фате
Додано: Чет 29 сер, 2024 22:08
Faceless
Стрижка изи-лохов - разве не оно? Коко также стартовал, потом по нарастающей.
Там еще интересные вещи с тарифами - если по инициативе банка то минус 20-30% своих денег.
По хорошему нужен полный список банков с такими тарифами на Финанс ЮА. Где там по тарифам каждый банк такое спрятал - не всегда на виду оно.
Вот лично знаю:
1. Изи (ТАС) (мне повезло т.к. были в изи-тазе и тазе счета - пока конкретно таз не поменял тарифы - но будет в ближайшее время такое)
2. А-Банк
Кто еще на вылет?
Самый прикол - когда в Коко несли денежку - а я писал тут мол вы лохи - меня тут даже заблокировали на какое-то время.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|