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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

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ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 23:04

Re: ТАСКОМБАНК

Когда Таз начнут прикрывать? - звоночки похожие на банк Форвард.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:42

  flysoulfly написав:було отаке про іzi :
  ternofond написав:Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти. Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням ...
Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку, а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс

- а в ТАСі такого покращення ще нема?

Вони би ще з кредитних коштів комісію брали - невичерпна криниця. :mrgreen:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:54

ТАСКОМБАНК

vpchelko написав:Когда Таз начнут прикрывать? - звоночки похожие на банк Форвард.
Які це? Що з когось здерли комісію за неактивність?
Думаю, якщо й поховають, то мертвонароджений проект Ізі. Погралася доця і фате
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:08

Faceless

Стрижка изи-лохов - разве не оно? Коко также стартовал, потом по нарастающей.

Там еще интересные вещи с тарифами - если по инициативе банка то минус 20-30% своих денег.

По хорошему нужен полный список банков с такими тарифами на Финанс ЮА. Где там по тарифам каждый банк такое спрятал - не всегда на виду оно.

Вот лично знаю:
1. Изи (ТАС) (мне повезло т.к. были в изи-тазе и тазе счета - пока конкретно таз не поменял тарифы - но будет в ближайшее время такое)
2. А-Банк

Кто еще на вылет?

Самый прикол - когда в Коко несли денежку - а я писал тут мол вы лохи - меня тут даже заблокировали на какое-то время. :D
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 23:26

Я трохи випав із цивільного життя.
А давно вже банчик пропонує в додатку обміняти В5 або Пудру на Вері Кард? Ліміт обіцяють зберегти, або навіть збільшити. При спробі замовити висвічує попередній ліміт. Але замовити не зміг, бо наразі немає е документів в Дії, а воно потребує Дію підпис
А ще, віконце з пропозицією з'являється тільки в робочий час.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:42

  novichok написав:Я трохи випав із цивільного життя.
А давно вже банчик пропонує в додатку обміняти В5 або Пудру на Вері Кард? Ліміт обіцяють зберегти, або навіть збільшити. При спробі замовити висвічує попередній ліміт. Але замовити не зміг, бо наразі немає е документів в Дії, а воно потребує Дію підпис
А ще, віконце з пропозицією з'являється тільки в робочий час.
це реклама
sens
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:35

ТАСКОМБАНК

Ой+

Інформуємо, що рішення щодо суми кредитного ліміту погоджується Кредитним комітетом кожному Клієнту індивідуально.

Подати заявку на зміну кредитного ліміту у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), якщо бажана сума до 50 000 грн.
Підвищення кредитного ліміту можливе за виконання наступних умов:

1. Карта відкрита більше, ніж 30 днів тому; 2.Не було збільшення кредитного ліміту по цій картці за останні 6 міс.; 3.Немає поточного прострочення по кредитах в ТАСКОМБАНКу та відсутній факт прострочення за останні 6 місяців.
Рішення щодо встановлення розміру кредитного ліміту кредитний комітет приймає для кожного Клієнта індивідуально!

Пропонуємо Вам скористатися даною картою та оцінити її переваги:
1.Безкоштовне зарахування коштів;
2. Керування в додатку TAS2U;
3. Безкоштовна послуга інформування;
4. Бонусна програма;
5. Відсутня комісія за конвертацію валюти.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:36

ТАСКОМБАНК

Howl

Інформуємо про те, що було запущено процес міграції 29.08.2024.
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