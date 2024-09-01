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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2024 23:04
Re: ТАСКОМБАНК
Когда Таз начнут прикрывать? - звоночки похожие на банк Форвард.
Додано: Сер 28 сер, 2024 08:42
Вони би ще з кредитних коштів комісію брали - невичерпна криниця.
Додано: Чет 29 сер, 2024 17:54
ТАСКОМБАНК
Які це? Що з когось здерли комісію за неактивність?
Думаю, якщо й поховають, то мертвонароджений проект Ізі. Погралася доця і фате
Додано: Чет 29 сер, 2024 22:08
Faceless
Стрижка изи-лохов - разве не оно? Коко также стартовал, потом по нарастающей.
Там еще интересные вещи с тарифами - если по инициативе банка то минус 20-30% своих денег.
По хорошему нужен полный список банков с такими тарифами на Финанс ЮА. Где там по тарифам каждый банк такое спрятал - не всегда на виду оно.
Вот лично знаю:
1. Изи (ТАС) (мне повезло т.к. были в изи-тазе и тазе счета - пока конкретно таз не поменял тарифы - но будет в ближайшее время такое)
2. А-Банк
Кто еще на вылет?
Самый прикол - когда в Коко несли денежку - а я писал тут мол вы лохи - меня тут даже заблокировали на какое-то время.
Додано: Чет 29 сер, 2024 23:26
Я трохи випав із цивільного життя.
А давно вже банчик пропонує в додатку обміняти В5 або Пудру на Вері Кард? Ліміт обіцяють зберегти, або навіть збільшити. При спробі замовити висвічує попередній ліміт. Але замовити не зміг, бо наразі немає е документів в Дії, а воно потребує Дію підпис
А ще, віконце з пропозицією з'являється тільки в робочий час.
Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:42
це реклама
Додано: Нед 01 вер, 2024 11:35
ТАСКОМБАНК
Ой+
Інформуємо, що рішення щодо суми кредитного ліміту погоджується Кредитним комітетом кожному Клієнту індивідуально.
Подати заявку на зміну кредитного ліміту у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), якщо бажана сума до 50 000 грн.
Підвищення кредитного ліміту можливе за виконання наступних умов:
1. Карта відкрита більше, ніж 30 днів тому; 2.Не було збільшення кредитного ліміту по цій картці за останні 6 міс.; 3.Немає поточного прострочення по кредитах в ТАСКОМБАНКу та відсутній факт прострочення за останні 6 місяців.
Рішення щодо встановлення розміру кредитного ліміту кредитний комітет приймає для кожного Клієнта індивідуально!
Пропонуємо Вам скористатися даною картою та оцінити її переваги:
1.Безкоштовне зарахування коштів;
2. Керування в додатку TAS2U;
3. Безкоштовна послуга інформування;
4. Бонусна програма;
5. Відсутня комісія за конвертацію валюти.
Додано: Нед 01 вер, 2024 11:36
ТАСКОМБАНК
Howl
Інформуємо про те, що було запущено процес міграції 29.08.2024.
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