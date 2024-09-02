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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:59

Re: ТАСКОМБАНК

Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924

Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:05

Re: ТАСКОМБАНК

Робіть замовлення на avrora.ua з карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте безкоштовну доставку!

https://news.finance.ua/ua/robit-zamovl ... ion_020924

Пропозиція діє до 30 вересня 2024 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 347348349350
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