Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924
Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2024 16:59
Re: ТАСКОМБАНК
Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924
Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
Додано: Пон 02 вер, 2024 17:05
Re: ТАСКОМБАНК
Робіть замовлення на avrora.ua з карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте безкоштовну доставку!
https://news.finance.ua/ua/robit-zamovl ... ion_020924
Пропозиція діє до 30 вересня 2024 року
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