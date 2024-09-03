Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924
Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2024 16:59
Re: ТАСКОМБАНК
Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924
Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
Додано: Пон 02 вер, 2024 17:05
Re: ТАСКОМБАНК
Робіть замовлення на avrora.ua з карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте безкоштовну доставку!
https://news.finance.ua/ua/robit-zamovl ... ion_020924
Пропозиція діє до 30 вересня 2024 року
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:17
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:38
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:13
Re: ТАСКОМБАНК
В этом банке кто-то онлайн покупал валюту последние месяцы?
Не банк, а базар какой-то. Вчера был приемлемый для меня курс, специально занес гривну заранее, открыл депозит, пошло на рассмотрение. Я в полной уверенности, что депозит открыт, захожу сегодня и вижу свои гривны.
Курс уже не тот. На горячей линии говорят сбой, что-то часто у них сбои.
Раньше пробовал евро карту с приложения открыть, в отделении так и говорят пробуй еще, может быть сбой.
Минус еще один банк для меня
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:25
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня просто не дает открыть конвертационный, сразу предупреждает, что проблемы
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