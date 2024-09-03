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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:24

ТАСКОМБАНК

native

Наразі Таскомбанк не приймає участі в програмі «Національний кешбек».
Звертаємо увагу, що всі актуальні новини розміщується на офіційному сайті банку у розділі «Новини», https://tascombank.ua/news
Рекомендуємо слідкувати за новинами.
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