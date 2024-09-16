Наразі Таскомбанк не приймає участі в програмі «Національний кешбек».
Звертаємо увагу, що всі актуальні новини розміщується на офіційному сайті банку у розділі «Новини»,
Рекомендуємо слідкувати за новинами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2024 19:24
ТАСКОМБАНК
native
Наразі Таскомбанк не приймає участі в програмі «Національний кешбек».
Звертаємо увагу, що всі актуальні новини розміщується на офіційному сайті банку у розділі «Новини»,
Рекомендуємо слідкувати за новинами.
Додано: Чет 05 вер, 2024 16:08
Re: ТАСКОМБАНК
Картка колишнього спортбанку сукес кредит - не можу видалити із google гаманця, пиши що вона десь підписана.
Банк не те що відписати не може, але навіть і сказати не може де вона підписана.
Як можна видалити підписку?
Відкрити додаткову картку, що потім закрити основну, банк не хоче безкоштовно
Додано: Чет 05 вер, 2024 17:15
Re: ТАСКОМБАНК
Зайдіть в свій гугл-екк
А тама гляньте в
Додано: П'ят 06 вер, 2024 02:26
Re: ТАСКОМБАНК
Золота ви людина )
Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:52
Самое печальное, что я потом забирал свои средства и потерял на комиссии, так как 50тыс в месяц лимит.
Ваши вибачення никому не нужны. Очень нестабильный банк. Прощаюсь с вами.
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:10
Для тих, хто зайшов в цю банку через суккис-картку, всім призначено повторну ідентифікацію й чи проходе в додатку? В моєму додатку "червона лінія" й в підтримці запропонували лише похід до відділення.
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