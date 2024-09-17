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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

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ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:24

ТАСКОМБАНК

native

Наразі Таскомбанк не приймає участі в програмі «Національний кешбек».
Звертаємо увагу, що всі актуальні новини розміщується на офіційному сайті банку у розділі «Новини», https://tascombank.ua/news
Рекомендуємо слідкувати за новинами.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 16:08

Re: ТАСКОМБАНК

Картка колишнього спортбанку сукес кредит - не можу видалити із google гаманця, пиши що вона десь підписана.
Банк не те що відписати не може, але навіть і сказати не може де вона підписана.
Як можна видалити підписку?
Відкрити додаткову картку, що потім закрити основну, банк не хоче безкоштовно
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 17:15

Re: ТАСКОМБАНК

  2XL написав:Як можна видалити підписку?
Відкрити додаткову картку, що потім закрити основну, банк не хоче безкоштовно

Зайдіть в свій гугл-екк
А тама гляньте в Підписки
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 02:26

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  2XL написав:Як можна видалити підписку?
Відкрити додаткову картку, що потім закрити основну, банк не хоче безкоштовно

Зайдіть в свій гугл-екк
А тама гляньте в Підписки
Золота ви людина )
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:52

  TASCOMBANK написав:Proofy

Дійсно, тимчасово спостерігаються труднощі з відкриттям конвертаційного депозиту в інтернет-банкінгу TAS2U.
Спеціалісти банку займаються вирішенням питання - найближчим часом воно буде врегульовано.
Запевняємо, що команда ТАСКОМБАНКу намагається якомога скоріше вирішити дане питання.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Самое печальное, что я потом забирал свои средства и потерял на комиссии, так как 50тыс в месяц лимит.
Ваши вибачення никому не нужны. Очень нестабильный банк. Прощаюсь с вами.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:10

Для тих, хто зайшов в цю банку через суккис-картку, всім призначено повторну ідентифікацію й чи проходе в додатку? В моєму додатку "червона лінія" й в підтримці запропонували лише похід до відділення.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:08

Re: ТАСКОМБАНК

kulikrom, у застосунку TAS2U не реалізована функція повторної ідентифікації, тільки похід у відділення. Якщо ти є клієнтом izibank, то можна пройти її там. Потім через підтримку можна уточнити необхідність її проходження.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:54

  Howl написав:kulikrom, у застосунку TAS2U не реалізована функція повторної ідентифікації, тільки похід у відділення. Якщо ти є клієнтом izibank, то можна пройти її там. Потім через підтримку можна уточнити необхідність її проходження.

не погоджуся, можно віддалено. Я проходив повторну ідентифікацію і в TAS2U після переведення зі спорту (клієнтом самого ТАС до цього не був), і в IZI плюс-мінус в один тиждень
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:40

ТАСКОМБАНК

kulikrom
Звертаємо увагу, що при встановленні ділових відносин клієнта з банком, банк має проводити верифікацію та вивчення клієнта відповідно до вимог законодавства. Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Прохання надати повністю Ваше ПІБ, ІПН та номер телефону в особисті повідомлення – перевіримо інформацію чи доступна для Вас дистанційна актуалізація даних через TAS2U.
TASCOMBANK
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