Наразі Таскомбанк не приймає участі в програмі «Національний кешбек».
Звертаємо увагу, що всі актуальні новини розміщується на офіційному сайті банку у розділі «Новини»,
Рекомендуємо слідкувати за новинами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2024 19:24
ТАСКОМБАНК
native
Наразі Таскомбанк не приймає участі в програмі «Національний кешбек».
Звертаємо увагу, що всі актуальні новини розміщується на офіційному сайті банку у розділі «Новини»,
Рекомендуємо слідкувати за новинами.
Додано: Чет 05 вер, 2024 16:08
Re: ТАСКОМБАНК
Картка колишнього спортбанку сукес кредит - не можу видалити із google гаманця, пиши що вона десь підписана.
Банк не те що відписати не може, але навіть і сказати не може де вона підписана.
Як можна видалити підписку?
Відкрити додаткову картку, що потім закрити основну, банк не хоче безкоштовно
Додано: Чет 05 вер, 2024 17:15
Re: ТАСКОМБАНК
Зайдіть в свій гугл-екк
А тама гляньте в
Додано: П'ят 06 вер, 2024 02:26
Re: ТАСКОМБАНК
Золота ви людина )
Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:52
Самое печальное, что я потом забирал свои средства и потерял на комиссии, так как 50тыс в месяц лимит.
Ваши вибачення никому не нужны. Очень нестабильный банк. Прощаюсь с вами.
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:10
Для тих, хто зайшов в цю банку через суккис-картку, всім призначено повторну ідентифікацію й чи проходе в додатку? В моєму додатку "червона лінія" й в підтримці запропонували лише похід до відділення.
Додано: Пон 16 вер, 2024 16:08
Re: ТАСКОМБАНК
kulikrom, у застосунку TAS2U не реалізована функція повторної ідентифікації, тільки похід у відділення. Якщо ти є клієнтом izibank, то можна пройти її там. Потім через підтримку можна уточнити необхідність її проходження.
Додано: Вів 17 вер, 2024 11:54
не погоджуся, можно віддалено. Я проходив повторну ідентифікацію і в TAS2U після переведення зі спорту (клієнтом самого ТАС до цього не був), і в IZI плюс-мінус в один тиждень
Додано: Вів 17 вер, 2024 12:40
ТАСКОМБАНК
kulikrom
Звертаємо увагу, що при встановленні ділових відносин клієнта з банком, банк має проводити верифікацію та вивчення клієнта відповідно до вимог законодавства. Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Прохання надати повністю Ваше ПІБ, ІПН та номер телефону в особисті повідомлення – перевіримо інформацію чи доступна для Вас дистанційна актуалізація даних через TAS2U.
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:29
Мені от теж прийшов пуш, що маю місяць на оновлення даних. Написано, що на головному екрані потрібно натиснути "Ідентифікація" та заповнити анкету. Кнопки такої я не знайшов ні на головному екрані, ні у менюшках. Було б логічно, якби вона з'являлася разом з пушем, або, якщо віддалене оновлення не доступно, щоб пуш мав від початку відповідний текст з пропозицією відвідати відділення.
Ще логічніше, якщо банк хоче мати у себе актуальні дані, а не лише формально виконувати вимоги НБУ, дати клієнту можливість віддалено оновлювати дані тоді, коли вони фактично змінилися, в не лише, коли у банка спрацьовує таймер. Тобто, така кнопка мала б бути доступна постійно, а не з'являтися коли їй заманеться.
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