Вона з’явиться трохи пізніше, можливо завтра.
Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив скріншоти, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС. Що влаштовує наразі, так отой місячний термін, що надали для проходження актуалізації. В моєму випадку встигаю вивести всі спортівскі депошки, рюкзак вже не цікавий, а на кредиторську заборгованість з мого боку банк навряд чи накладе заборону її погасити. Взагалі, окрім Ева нічого й не придумав для себе в користуванні кредитним суккисом.
Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш юзер-френдлі установ.