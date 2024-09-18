Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 349350351352 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 23% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 27% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 15% 4 Всього голосів : 26 Додано: Вів 17 вер, 2024 15:14 klug написав: Кнопки такої я не знайшов ні на головному екрані Кнопки такої я не знайшов ні на головному екрані

Вона з’явиться трохи пізніше, можливо завтра.

Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив скріншоти, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС. Що влаштовує наразі, так отой місячний термін, що надали для проходження актуалізації. В моєму випадку встигаю вивести всі спортівскі депошки, рюкзак вже не цікавий, а на кредиторську заборгованість з мого боку банк навряд чи накладе заборону її погасити. Взагалі, окрім Ева нічого й не придумав для себе в користуванні кредитним суккисом.



TASCOMBANK написав: Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта. Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта. Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш юзер-френдлі установ. Вона з’явиться трохи пізніше, можливо завтра.Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив скріншоти, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС. Що влаштовує наразі, так отой місячний термін, що надали для проходження актуалізації. В моєму випадку встигаю вивести всі спортівскі депошки, рюкзак вже не цікавий, а на кредиторську заборгованість з мого боку банк навряд чи накладе заборону її погасити. Взагалі, окрім Ева нічого й не придумав для себе в користуванні кредитним суккисом.Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш юзер-френдлі установ. kulikrom

Повідомлень: 1541 З нами з: 14.09.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2024 16:53 kulikrom написав:

Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив скріншоти, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС а скріншоти нашо? а скріншоти нашо? flysoulfly Повідомлень: 5352 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1705 раз. Подякували: 299 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2024 17:00 kulikrom написав: TASCOMBANK написав: Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта. Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта. Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш юзер-френдлі установ. Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш Це "Юзік"-френдлі установа.



А до бажань не_VIP-а тут не дуже дослухаються. Це "Юзік"-френдлі установа.А до бажань не_VIP-а тут не дуже дослухаються. flysoulfly Повідомлень: 5352 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1705 раз. Подякували: 299 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2024 12:49 ТАСКОМБАНК klug



При встановленні ділових відносин клієнта з банком, банк має проводити верифікацію та вивчення клієнта відповідно до вимог законодавства. Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.

Для проходження повторної ідентифікації можливо звернутись до будь-якого найближчого відділення Таскомбанку з оригіналами документів: паспорт, ІПН та фінансовим номером телефону. Також пройти повторну ідентифікацію можливо дистанційно через TAS2U.

Дійсно, не для всіх клієнтів наразі доступна повторна ідентифікація в додатку.

Якщо рахунок було відкрито по закордонному паспорту або змінився тип документу (паспорт книжка на ID – картку), не обновлена дата вклеювання фото в паспорті в 25/45 років, клієнт відноситься до категорії РЕР (публічні особи) - актуалізувати свої дані буде можливо лише на відділенні банку.

Інформуємо, що Таскомбанк постійно працює над впровадженням нових функцій та можливостей.

Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.



Для того, щоб перевірити чи доступна для Вас дистанційна актуалізація даних – надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН та фінансовий номер телефону в особисті повідомлення. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3059 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 349350351352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: SHURICK76 tarasum і 0 гостейМодератори: Ірина_