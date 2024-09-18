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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

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ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:14

  klug написав:Кнопки такої я не знайшов ні на головному екрані

Вона з’явиться трохи пізніше, можливо завтра.
Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив скріншоти, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС. Що влаштовує наразі, так отой місячний термін, що надали для проходження актуалізації. В моєму випадку встигаю вивести всі спортівскі депошки, рюкзак вже не цікавий, а на кредиторську заборгованість з мого боку банк навряд чи накладе заборону її погасити. Взагалі, окрім Ева нічого й не придумав для себе в користуванні кредитним суккисом.

  TASCOMBANK написав:Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш юзер-френдлі установ.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:53

  kulikrom написав:
Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив скріншоти, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС
а скріншоти нашо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:00

  kulikrom написав:
  TASCOMBANK написав:Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш юзер-френдлі установ.
Це "Юзік"-френдлі установа. :D

А до бажань не_VIP-а тут не дуже дослухаються.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:49

ТАСКОМБАНК

klug

При встановленні ділових відносин клієнта з банком, банк має проводити верифікацію та вивчення клієнта відповідно до вимог законодавства. Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Для проходження повторної ідентифікації можливо звернутись до будь-якого найближчого відділення Таскомбанку з оригіналами документів: паспорт, ІПН та фінансовим номером телефону. Також пройти повторну ідентифікацію можливо дистанційно через TAS2U.
Дійсно, не для всіх клієнтів наразі доступна повторна ідентифікація в додатку.
Якщо рахунок було відкрито по закордонному паспорту або змінився тип документу (паспорт книжка на ID – картку), не обновлена дата вклеювання фото в паспорті в 25/45 років, клієнт відноситься до категорії РЕР (публічні особи) - актуалізувати свої дані буде можливо лише на відділенні банку.
Інформуємо, що Таскомбанк постійно працює над впровадженням нових функцій та можливостей.
Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.

Для того, щоб перевірити чи доступна для Вас дистанційна актуалізація даних – надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН та фінансовий номер телефону в особисті повідомлення.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:17

  flysoulfly написав:а скріншоти нашо?

Як я розумію, служба безпеки в ТАС та IZI скоріш за все одна й та сама. Так ото шоб не забути, який порядок цифр вказував в анкеті, робив собі пам’ятку.
kulikrom
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