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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2024 15:14
klug написав:
Кнопки такої я не знайшов ні на головному екрані
Вона з’явиться трохи пізніше, можливо завтра.
Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив скріншоти, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС. Що влаштовує наразі, так отой місячний термін, що надали для проходження актуалізації. В моєму випадку встигаю вивести всі спортівскі депошки, рюкзак вже не цікавий, а на кредиторську заборгованість з мого боку банк навряд чи накладе заборону її погасити. Взагалі, окрім Ева нічого й не придумав для себе в користуванні кредитним суккисом.
TASCOMBANK написав:
Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш юзер-френдлі установ.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:53
kulikrom написав:
Я особисто пройшов актуалізацію в IZI ще в травні поточного року, за їх вимогою, зробив скріншоти
, та десь у такому ж порядку цифр та їх джерел ввів данні в анкеті ТАС
а скріншоти нашо?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 17:00
kulikrom написав: TASCOMBANK написав:
Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Добре, я готовий, з використанням засобів ХХІ ст., тобто "на дивані", як колись й "заходив" у СпортБанк. А пропозиція відвідати відділення поки мене зовсім не влаштовує, тому мій вибір, якщо Банку потрібно, щоб я користувався наданим кредитом, то працюємо далі. Інакше - на ринку досить багато більш юзер-френдлі установ
.
Це "Юзік"-френдлі установа.
А до бажань не_VIP-а тут не дуже дослухаються.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:49
klug
При встановленні ділових відносин клієнта з банком, банк має проводити верифікацію та вивчення клієнта відповідно до вимог законодавства. Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Для проходження повторної ідентифікації можливо звернутись до будь-якого найближчого відділення Таскомбанку з оригіналами документів: паспорт, ІПН та фінансовим номером телефону. Також пройти повторну ідентифікацію можливо дистанційно через TAS2U.
Дійсно, не для всіх клієнтів наразі доступна повторна ідентифікація в додатку.
Якщо рахунок було відкрито по закордонному паспорту або змінився тип документу (паспорт книжка на ID – картку), не обновлена дата вклеювання фото в паспорті в 25/45 років, клієнт відноситься до категорії РЕР (публічні особи) - актуалізувати свої дані буде можливо лише на відділенні банку.
Інформуємо, що Таскомбанк постійно працює над впровадженням нових функцій та можливостей.
Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Для того, щоб перевірити чи доступна для Вас дистанційна актуалізація даних – надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН та фінансовий номер телефону в особисті повідомлення.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 16:17
flysoulfly написав:
а скріншоти нашо?
Як я розумію, служба безпеки в ТАС та IZI скоріш за все одна й та сама. Так ото шоб не забути, який порядок цифр вказував в анкеті, робив собі пам’ятку.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 18:08
kulikrom, не можна окремо пройти актуалізацію окремо для izibank і ТАС. Процес один, як і документи.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 19:31
TASCOMBANK написав:klug
При встановленні ділових відносин клієнта з банком, банк має проводити верифікацію та вивчення клієнта відповідно до вимог законодавства. Також періодично банк має актуалізувати ідентифікаційні дані клієнта.
Для проходження повторної ідентифікації можливо звернутись до будь-якого найближчого відділення Таскомбанку з оригіналами документів: паспорт, ІПН та фінансовим номером телефону. Також пройти повторну ідентифікацію можливо дистанційно через TAS2U.
Дійсно, не для всіх клієнтів наразі доступна повторна ідентифікація в додатку.
Якщо рахунок було відкрито по закордонному паспорту або змінився тип документу (паспорт книжка на ID – картку), не обновлена дата вклеювання фото в паспорті в 25/45 років, клієнт відноситься до категорії РЕР (публічні особи) - актуалізувати свої дані буде можливо лише на відділенні банку.
Інформуємо, що Таскомбанк постійно працює над впровадженням нових функцій та можливостей.
Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Для того, щоб перевірити чи доступна для Вас дистанційна актуалізація даних – надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН та фінансовий номер телефону в особисті повідомлення.
Стільки тексту, а користі 0. kulikrom
ще вчора вірно описав Ваш бізнес-процес:
- перший день приходить push про необхідність пройти індентифікацію. Клієнт увесь день б'є у всі дзвони, щоб знайти обіцяну кнопку, мотає нерви собі, навантажує підтримку і все безрезультатно;
- на другий день кнопка з'являється сама;
- з п'ятого разу вдається усе заповнити, бо попередні чотири застосунок зависає на "обробці" посеред процесу заповнення анкети. Звичайно ж при зависанні жодні вже заповнені дані не зберігаються і їх доводиться вводити щоразу заново.
Тепер підкажіть, чи буде повідомлення про успішну обробку або ж у разі виникнення проблем я про них дізнаюся уже у жовтні після встановлення обмежень на рахунках?
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Додано: Сер 18 вер, 2024 19:40
flysoulfly написав:
а скріншоти нашо?
Там не скріни, а фото документів.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 05:31
TASCOMBANK написав:
Якщо рахунок було відкрито по закордонному паспорту або змінився тип документу (паспорт книжка на ID – картку), не обновлена дата вклеювання фото в паспорті в 25/45 років, клієнт відноситься до категорії РЕР (публічні особи)
Як може перевірити клієнт, до якої категорії його віднесли?
Було декілька випадків, коли відкривав депозити на відділенні і процес відкриття займав значний час, до години часу і більше.
Тривали якісь незрозумілі перевірки. Дякую.
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