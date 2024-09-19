RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:07

ТАСКОМБАНК

klug

1.Якщо при повторній актуалізації даних виникають зауваження до введеної інформації або до зроблених фото - відправляється PUSH - повідомлення з роз’ясненням, після чого процес проходження ідентифікації необхідно буде повторити з урахуванням зауважень.
2.У випадку неуспішної ідентифікації в додатку - відобразиться нагадування у вигляді «спливаючого» повідомлення, яке буде відображатись при кожному вході у додаток, доки клієнт не актуалізує свої дані на відділенні.
3.Після успішного проходження «Повторної ідентифікації» - буде відправлено повідомлення, що процес пройдено успішно.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3061
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:07

ТАСКОМБАНК

Goodman

PEP(ПЕП) це - термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах, а також їхніх родичів чи близьких асоційованих осіб.
Враховуючи свою публічну посаду або зв'язок з високими посадовими особами, PEP можуть бути підвищеним ризиком з точки зору фінансової корупції, відмивання грошей та інших незаконних діянь. Тому встановлюються особливі процедури для ідентифікації та перевірки, з метою запобігання фінансовому шахрайству.
Перевірка здійснюється банком при встановленні ділових відносин та повторній актуалізації даних.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3061
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 350351352353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4263)
19.09.2024 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.