klug
1.Якщо при повторній актуалізації даних виникають зауваження до введеної інформації або до зроблених фото - відправляється PUSH - повідомлення з роз’ясненням, після чого процес проходження ідентифікації необхідно буде повторити з урахуванням зауважень.
2.У випадку неуспішної ідентифікації в додатку - відобразиться нагадування у вигляді «спливаючого» повідомлення, яке буде відображатись при кожному вході у додаток, доки клієнт не актуалізує свої дані на відділенні.
3.Після успішного проходження «Повторної ідентифікації» - буде відправлено повідомлення, що процес пройдено успішно.