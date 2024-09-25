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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:07

ТАСКОМБАНК

klug

1.Якщо при повторній актуалізації даних виникають зауваження до введеної інформації або до зроблених фото - відправляється PUSH - повідомлення з роз’ясненням, після чого процес проходження ідентифікації необхідно буде повторити з урахуванням зауважень.
2.У випадку неуспішної ідентифікації в додатку - відобразиться нагадування у вигляді «спливаючого» повідомлення, яке буде відображатись при кожному вході у додаток, доки клієнт не актуалізує свої дані на відділенні.
3.Після успішного проходження «Повторної ідентифікації» - буде відправлено повідомлення, що процес пройдено успішно.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:07

ТАСКОМБАНК

Goodman

PEP(ПЕП) це - термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах, а також їхніх родичів чи близьких асоційованих осіб.
Враховуючи свою публічну посаду або зв'язок з високими посадовими особами, PEP можуть бути підвищеним ризиком з точки зору фінансової корупції, відмивання грошей та інших незаконних діянь. Тому встановлюються особливі процедури для ідентифікації та перевірки, з метою запобігання фінансовому шахрайству.
Перевірка здійснюється банком при встановленні ділових відносин та повторній актуалізації даних.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 3061
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:00

УВАГА! ТАС почав шахраювати!

УВАГА! ТАС почав шахраювати!

Зверніть увагу, Таскомбанк змінів тарифи на обслуговування Ощадного рахунку. Таскомбанк винайшов неактивні вкладні рахунки. За неактивність з клієнта списують 100 грн. / 10 USD / 10 EUR.
Проте Таскоманк вирішив не інформувати належним чином своїх клієнтів. У підсумку з одного моїх Ощадних у доларах списали залишок та закрили рахунок.
Буду оскаржувати дії банку, вважаю їх незаконними через відсутність належного інформування клієнтів.
riwalir
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:25

  riwalir написав:УВАГА! ТАС почав шахраювати!

Зверніть увагу, Таскомбанк змінів тарифи на обслуговування Ощадного рахунку. Таскомбанк винайшов неактивні вкладні рахунки. За неактивність з клієнта списують 100 грн. / 10 USD / 10 EUR.
Проте Таскоманк вирішив не інформувати належним чином своїх клієнтів. У підсумку з одного моїх Ощадних у доларах списали залишок та закрили рахунок.
Буду оскаржувати дії банку, вважаю їх незаконними через відсутність належного інформування клієнтів.

Діючи такими методами вони втратять більше...
nord
 
Повідомлень: 481
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 19:36

nord

Введення комісій на обслуговання рахунків, призначених для зберігання коштів, це взагалі якась дичина.
riwalir
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Повідомлень: 748
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Подякував: 87 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 19:58

  riwalir написав:nord

Введення комісій на обслуговання рахунків, призначених для зберігання коштів, це взагалі якась дичина.


Тазовым креативщикам предлагаю не останавливаться, дальше идти.Положил клиент на годовой депозит деньги, а мы тарифы сделаем по которым если нет движения по счетам в течение полугода будет комиссия 500 грн. )). И с увеличением каждый месяц в два раза.
Реально дичь.
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  #<1 ... 350351352353
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