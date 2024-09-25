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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2024 14:07
klug
1.Якщо при повторній актуалізації даних виникають зауваження до введеної інформації або до зроблених фото - відправляється PUSH - повідомлення з роз’ясненням, після чого процес проходження ідентифікації необхідно буде повторити з урахуванням зауважень.
2.У випадку неуспішної ідентифікації в додатку - відобразиться нагадування у вигляді «спливаючого» повідомлення, яке буде відображатись при кожному вході у додаток, доки клієнт не актуалізує свої дані на відділенні.
3.Після успішного проходження «Повторної ідентифікації» - буде відправлено повідомлення, що процес пройдено успішно.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 14:07
Goodman
PEP(ПЕП) це - термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах, а також їхніх родичів чи близьких асоційованих осіб.
Враховуючи свою публічну посаду або зв'язок з високими посадовими особами, PEP можуть бути підвищеним ризиком з точки зору фінансової корупції, відмивання грошей та інших незаконних діянь. Тому встановлюються особливі процедури для ідентифікації та перевірки, з метою запобігання фінансовому шахрайству.
Перевірка здійснюється банком при встановленні ділових відносин та повторній актуалізації даних.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:00
УВАГА! ТАС почав шахраювати!
Зверніть увагу, Таскомбанк змінів тарифи на обслуговування Ощадного рахунку. Таскомбанк винайшов неактивні вкладні рахунки. За неактивність з клієнта списують 100 грн. / 10 USD / 10 EUR.
Проте Таскоманк вирішив не інформувати належним чином своїх клієнтів. У підсумку з одного моїх Ощадних у доларах списали залишок та закрили рахунок.
Буду оскаржувати дії банку, вважаю їх незаконними через відсутність належного інформування клієнтів.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 18:25
riwalir написав:УВАГА! ТАС почав шахраювати!
Зверніть увагу, Таскомбанк змінів тарифи на обслуговування Ощадного рахунку. Таскомбанк винайшов неактивні вкладні рахунки. За неактивність з клієнта списують 100 грн. / 10 USD / 10 EUR.
Проте Таскоманк вирішив не інформувати належним чином своїх клієнтів. У підсумку з одного моїх Ощадних у доларах списали залишок та закрили рахунок.
Буду оскаржувати дії банку, вважаю їх незаконними через відсутність належного інформування клієнтів.
Діючи такими методами вони втратять більше...
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Додано: Сер 25 вер, 2024 19:36
nord
Введення комісій на обслуговання рахунків, призначених для зберігання коштів, це взагалі якась дичина.
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riwalir
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Додано: Сер 25 вер, 2024 19:58
riwalir написав:nord
Введення комісій на обслуговання рахунків, призначених для зберігання коштів, це взагалі якась дичина.
Тазовым креативщикам предлагаю не останавливаться, дальше идти.Положил клиент на годовой депозит деньги, а мы тарифы сделаем по которым если нет движения по счетам в течение полугода будет комиссия 500 грн. )). И с увеличением каждый месяц в два раза.
Реально дичь.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:36
riwalir написав:УВАГА! ТАС почав шахраювати!
Зверніть увагу, Таскомбанк змінів тарифи на обслуговування Ощадного рахунку. Таскомбанк винайшов неактивні вкладні рахунки. За неактивність з клієнта списують 100 грн. / 10 USD / 10 EUR.
Проте Таскоманк вирішив не інформувати належним чином своїх клієнтів. У підсумку з одного моїх Ощадних у доларах списали залишок та закрили рахунок.
Буду оскаржувати дії банку, вважаю їх незаконними через відсутність належного інформування клієнтів.
В архіві тарифів у ТАСі безлад і архіву Ощадного взагалі не видно, тому не можу точно сказати, коли з'явився цей пункт, але я його пам'ятаю приблизно ще з часів, коли ТАСька то вводила, то відміняла добу на відлежування на Ощадному - ми тоді тут активно моніторили тарифи. Тому, це не якась новація, просто на нього відносно важко напоротися.
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klug
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:49
riwalir написав:УВАГА! ТАС почав шахраювати!
Зверніть увагу, Таскомбанк змінів тарифи на обслуговування Ощадного рахунку. Таскомбанк винайшов неактивні вкладні рахунки. За неактивність з клієнта списують 100 грн. / 10 USD / 10 EUR.
Проте Таскоманк вирішив не інформувати належним чином своїх клієнтів. У підсумку з одного моїх Ощадних у доларах списали залишок та закрили рахунок.
Буду оскаржувати дії банку, вважаю їх незаконними через відсутність належного інформування клієнтів.
Який строк не активності треба мати?
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Додано: Сер 25 вер, 2024 22:45
klug написав: riwalir написав:УВАГА! ТАС почав шахраювати!
Зверніть увагу, Таскомбанк змінів тарифи на обслуговування Ощадного рахунку. Таскомбанк винайшов неактивні вкладні рахунки. За неактивність з клієнта списують 100 грн. / 10 USD / 10 EUR.
Проте Таскоманк вирішив не інформувати належним чином своїх клієнтів. У підсумку з одного моїх Ощадних у доларах списали залишок та закрили рахунок.
Буду оскаржувати дії банку, вважаю їх незаконними через відсутність належного інформування клієнтів.
В архіві тарифів у ТАСі безлад і архіву Ощадного взагалі не видно, тому не можу точно сказати, коли з'явився цей пункт, але я його пам'ятаю приблизно ще з часів, коли ТАСька то вводила, то відміняла добу на відлежування на Ощадному - ми тоді тут активно моніторили тарифи. Тому, це не якась новація, просто на нього відносно важко напоротися.
Щоб біздніс був гарантовано прибутковим - ТАС забув встановити у тарифах по рахункам ще й обов'язкові незнижувальні залишки у розмірі 100 грн. / 10 USD / 10 EUR
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