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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:40

  riwalir написав:У контакт-центрі сказали, що цю комісію ввели з 18.03.2024

Вони не компетентні і їм аби ляпнути, щоб від них відчепилися. 18.03 змінилися тарифи на надання довідок та копій, от новина на сайті.

Знайшов у себе тарифи за 2019-й рік (клікабельно):
Зображення
Там у п.3.1 пише, що він був введений ще з 01.03.2017. Той випадок, коли у помийці із завантажених файлів щось знайти простіше ніж на офіційному сайті.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:55

klug

Так, я бачив це оголошення. Саме на нього посилався контакт-центр.

Справа ще й у тому, що Тас сам прописав у Договорі до Ощадного:

п 2.2. ...про зміну Тарифів Банк повідомляє Вкладника у спосіб, що дає змогу встановити дату направлення такого повідомлення: або поштовим відправленням на адресу місця проживання Вкладника, або SMS-повідомленням на Фінансовий номер телефону Вкладника, або повідомленням у месенджер (Viber тощо), або повідомленням у Системі дистанційного банківського обслуговування (СДБО) «TAS2U» (Інтернет-банкінгу «TAS2U» або Мобільному застосунку «TAS2U») чи Pushповідомленням у Мобільному застосунку «TAS2U» не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати набрання чинності змінами.

Спеціально передивився всі повідомлення у Вайбері та всі пуші. Жодного повідомлення про зміну тарифів, тільки рекламний спам.

Стосовно останнього оголошення про зміну тарифів до Ощадного. Воно було зроблемо 19.02.2024, зміни до тарифів вступили в силу з 18.03.2024. Тобто оголошення було зроблено не за 30 днів, а за 28. На кожному кроці порушують договір, який самі і склали.
riwalir
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25.09.2024 23:55
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