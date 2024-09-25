Додано: Сер 25 вер, 2024 23:55
klug
Так, я бачив це оголошення. Саме на нього посилався контакт-центр.
Справа ще й у тому, що Тас сам прописав у Договорі до Ощадного:
п 2.2. ...про зміну Тарифів Банк повідомляє Вкладника у спосіб, що дає змогу встановити дату направлення такого повідомлення: або поштовим відправленням на адресу місця проживання Вкладника, або SMS-повідомленням на Фінансовий номер телефону Вкладника, або повідомленням у месенджер (Viber тощо), або повідомленням у Системі дистанційного банківського обслуговування (СДБО) «TAS2U» (Інтернет-банкінгу «TAS2U» або Мобільному застосунку «TAS2U») чи Push�повідомленням у Мобільному застосунку «TAS2U» не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати набрання чинності змінами.
Спеціально передивився всі повідомлення у Вайбері та всі пуші. Жодного повідомлення про зміну тарифів, тільки рекламний спам.
Стосовно останнього оголошення про зміну тарифів до Ощадного. Воно було зроблемо 19.02.2024, зміни до тарифів вступили в силу з 18.03.2024. Тобто оголошення було зроблено не за 30 днів, а за 28. На кожному кроці порушують договір, який самі і склали.