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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:43
Прошу надати посилання,хочу зрозуміти на які позиції поширюється кешбек ? Дякую
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