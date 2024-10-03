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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:43

Спорт саксес та Б-5

Прошу надати посилання,хочу зрозуміти на які позиції поширюється кешбек ? Дякую
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:33

  sens написав:Прошу надати посилання,хочу зрозуміти на які позиції поширюється кешбек ? Дякую



https://tabfin.pp.ua/cashback/banks/#tascombank
greenozon
 
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Подякували: 1661 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:44

Re: ТАСКОМБАНК

Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank

з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:04

  Assistant_Portal написав:Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank

з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року


Хоча б основні характеристики депозиту написав би замість спаму посиланнями.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:43

  Assistant_Portal написав:Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank

з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року

Нєє, ну смішні ж... ну хоча б 20%... а так обліжки -- наше всьоо, а краще взагалі -- кріпта :idea:

Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
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Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Amethyst
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