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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:43
Спорт саксес та Б-5
Прошу надати посилання,хочу зрозуміти на які позиції поширюється кешбек ? Дякую
Додано: Вів 01 жов, 2024 21:33
Додано: Чет 03 жов, 2024 11:44
Re: ТАСКОМБАНК
Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank
з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:04
Хоча б основні характеристики депозиту написав би замість спаму посиланнями.
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:43
Нєє, ну смішні ж... ну хоча б 20%... а так обліжки -- наше всьоо, а краще взагалі -- кріпта
Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
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