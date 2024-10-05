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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:43
Спорт саксес та Б-5
Прошу надати посилання,хочу зрозуміти на які позиції поширюється кешбек ? Дякую
Додано: Вів 01 жов, 2024 21:33
Додано: Чет 03 жов, 2024 11:44
Re: ТАСКОМБАНК
Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank
з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:04
Хоча б основні характеристики депозиту написав би замість спаму посиланнями.
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:43
Нєє, ну смішні ж... ну хоча б 20%... а так обліжки -- наше всьоо, а краще взагалі -- кріпта
Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Додано: Чет 03 жов, 2024 15:13
Re: ТАСКОМБАНК
крипта - немає гарантій
оЗдп вже себе показали як НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ОВДП - виплата раз на півроку і деякі БАНКИ жирують на комісіях , наприклад ОТП,ПРИВАТБАНК або ОЩАД
депозит - це надійно,щомісячно.
Додано: Чет 03 жов, 2024 17:41
Re: ТАСКОМБАНК
таа лаана.
Підбирайти ж різні айсіни -- разносьте виплати поквартально... навіть по (полуторо)місячно... і буде ж вам щастя
А депо мона хіба що на безстроковому.І то під 8..10%, і це точна не Тася
Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:10
Щоб купити овдп у Дія треба мати картку з грошима , навіть після депозиту це краще ніж з крипти через р2р. Чому ? Бо без ризику для клієнта.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:04
Re: ТАСКОМБАНК
і без шампанського?!! Ніі, я так не можу.
Будь-яка невідомість є ризиковою, але коли навчатися і розумітися на новому, то ризик ну дууже часто перетворюється.. на шампанське
А БС Неньки вже перетворюється на болото, хоча знайти тама озерця з чистенькою і смачною водичкою ще можна.
Додано: Суб 05 жов, 2024 08:18
У мене інша думка, я банки під іншим кутом зору розглядаю.
Хочете мати стабільні стосунки з банком , криптою і обмінником - треба з усіма мати ділові відносини.
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