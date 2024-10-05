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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:43

Спорт саксес та Б-5

Прошу надати посилання,хочу зрозуміти на які позиції поширюється кешбек ? Дякую
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:33

  sens написав:Прошу надати посилання,хочу зрозуміти на які позиції поширюється кешбек ? Дякую



https://tabfin.pp.ua/cashback/banks/#tascombank
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:44

Re: ТАСКОМБАНК

Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank

з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:04

  Assistant_Portal написав:Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank

з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року


Хоча б основні характеристики депозиту написав би замість спаму посиланнями.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:43

  Assistant_Portal написав:Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank

з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року

Нєє, ну смішні ж... ну хоча б 20%... а так обліжки -- наше всьоо, а краще взагалі -- кріпта :idea:

Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
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Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
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Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:13

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:Нєє, ну смішні ж... ну хоча б 20%... а так обліжки -- наше всьоо, а краще взагалі -- кріпта :idea:


крипта - немає гарантій
оЗдп вже себе показали як НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ОВДП - виплата раз на півроку і деякі БАНКИ жирують на комісіях , наприклад ОТП,ПРИВАТБАНК або ОЩАД
депозит - це надійно,щомісячно.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:41

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:ОВДП - виплата раз на півроку і деякі БАНКИ жирують на комісіях , наприклад ОТП,ПРИВАТБАНК або ОЩАД
таа лаана.
Підбирайти ж різні айсіни -- разносьте виплати поквартально... навіть по (полуторо)місячно... і буде ж вам щастя :wink:
А депо мона хіба що на безстроковому.І то під 8..10%, і це точна не Тася :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:10

  Amethyst написав:
  sens написав:ОВДП - виплата раз на півроку і деякі БАНКИ жирують на комісіях , наприклад ОТП,ПРИВАТБАНК або ОЩАД
таа лаана.
Підбирайти ж різні айсіни -- разносьте виплати поквартально... навіть по (полуторо)місячно... і буде ж вам щастя :wink:
А депо мона хіба що на безстроковому.І то під 8..10%, і це точна не Тася :shock:

Щоб купити овдп у Дія треба мати картку з грошима , навіть після депозиту це краще ніж з крипти через р2р. Чому ? Бо без ризику для клієнта.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:04

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:Бо без ризику для клієнта
і без шампанського?!! Ніі, я так не можу.
Будь-яка невідомість є ризиковою, але коли навчатися і розумітися на новому, то ризик ну дууже часто перетворюється.. на шампанське :wink:
А БС Неньки вже перетворюється на болото, хоча знайти тама озерця з чистенькою і смачною водичкою ще можна.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:18

  Amethyst написав:
  sens написав:Бо без ризику для клієнта
і без шампанського?!! Ніі, я так не можу.
Будь-яка невідомість є ризиковою, але коли навчатися і розумітися на новому, то ризик ну дууже часто перетворюється.. на шампанське :wink:
А БС Неньки вже перетворюється на болото, хоча знайти тама озерця з чистенькою і смачною водичкою ще можна.

У мене інша думка, я банки під іншим кутом зору розглядаю.
Хочете мати стабільні стосунки з банком , криптою і обмінником - треба з усіма мати ділові відносини.
sens
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