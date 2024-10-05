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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 353354355356 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 23% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 27% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 15% 4 Всього голосів : 26 Додано: Суб 05 жов, 2024 08:34 sens написав: Amethyst написав: sens написав: Бо без ризику для клієнта Бо без ризику для клієнта і без шампанського?!! Ніі, я так не можу.

Будь-яка невідомість є ризиковою, але коли навчатися і розумітися на новому, то ризик ну дууже часто перетворюється.. на шампанське

А БС Неньки вже перетворюється на болото, хоча знайти тама озерця з чистенькою і смачною водичкою ще можна. і без шампанського?!! Ніі, я так не можу.Будь-яка невідомість є ризиковою, але коли навчатися і розумітися на новому, то ризик ну дууже часто перетворюється.. на шампанськеА БС Неньки вже перетворюється на болото, хоча знайти тама озерця з чистенькою і смачною водичкою ще можна.

У мене інша думка, я банки під іншим кутом зору розглядаю.

Хочете мати стабільні стосунки з банком , криптою і обмінником - треба з усіма мати ділові відносини. У мене інша думка, я банки під іншим кутом зору розглядаю.Хочете мати стабільні стосунки з банком , криптою і обмінником - треба з усіма мати ділові відносини.

Тут абсолютно з вами згоден -- ділові відносини з усіма інструментами набуття свого добробуту.

У банка для мене зараз є онлайн-банкінг: рахунки, картки, обмін, безстроковий депо і регламент на перекази. У декого з банок є онлайн-депозитарій з ОВДП.

А от строкового депо, навіть короткого там (у банках) вже немає Тут абсолютно з вами згоден -- ділові відносини з усіма інструментами набуття свого добробуту.У банка для мене зараз є онлайн-банкінг: рахунки, картки, обмін, безстроковий депо і регламент на перекази. У декого з банок є онлайн-депозитарій з ОВДП.А от строкового депо, навіть короткого там (у банках) вже немає Amethyst

Повідомлень: 5791 З нами з: 05.05.21 Подякував: 439 раз. Подякували: 1118 раз. Профіль 2 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41 Amethyst написав:

Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!

Умови вкладу:

Ставка — 15% річних

Виплата % - щомісячно або в кінці строку

Строк вкладу — від 3 до 12 місяців

Валюту вкладу — гривня

Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн

Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U. Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!Умови вкладу:Ставка — 15% річнихВиплата % - щомісячно або в кінці строкуСтрок вкладу — від 3 до 12 місяцівВалюту вкладу — гривняМінімальна сума вкладу — від 1000 грнВклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.



Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція? Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція? Искатель Повідомлень: 6240 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1035 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2024 16:57 Искатель написав: Amethyst написав:

Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!

Умови вкладу:

Ставка — 15% річних

Виплата % - щомісячно або в кінці строку

Строк вкладу — від 3 до 12 місяців

Валюту вкладу — гривня

Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн

Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U. Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!Умови вкладу:Ставка — 15% річнихВиплата % - щомісячно або в кінці строкуСтрок вкладу — від 3 до 12 місяцівВалюту вкладу — гривняМінімальна сума вкладу — від 1000 грнВклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.



Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція? Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?

Це офіційно оффлайн , виключно у відділенні,лише для таких хто на Україні Це офіційно оффлайн , виключно у відділенні,лише для таких хто на Україні sens

Повідомлень: 17925 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2024 18:45 Искатель написав: Amethyst написав:

Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!

Умови вкладу:

Ставка — 15% річних

Виплата % - щомісячно або в кінці строку

Строк вкладу — від 3 до 12 місяців

Валюту вкладу — гривня

Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн

Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U. Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!Умови вкладу:Ставка — 15% річнихВиплата % - щомісячно або в кінці строкуСтрок вкладу — від 3 до 12 місяцівВалюту вкладу — гривняМінімальна сума вкладу — від 1000 грнВклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.



Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція? Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?



З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%. З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%. посетитель Повідомлень: 1204 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 182 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2024 19:40 посетитель написав: Искатель написав: Amethyst написав:

Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!

Умови вкладу:

Ставка — 15% річних

Виплата % - щомісячно або в кінці строку

Строк вкладу — від 3 до 12 місяців

Валюту вкладу — гривня

Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн

Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U. Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!Умови вкладу:Ставка — 15% річнихВиплата % - щомісячно або в кінці строкуСтрок вкладу — від 3 до 12 місяцівВалюту вкладу — гривняМінімальна сума вкладу — від 1000 грнВклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.



Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція? Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?



З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%. З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%.

Дійсно, якщо суму поставити від 1000 - видає 15%. Дякую за підказку! Дійсно, якщо суму поставити від 1000 - видає 15%. Дякую за підказку! Искатель Повідомлень: 6240 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1035 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 353354355356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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