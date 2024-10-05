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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2024 08:34
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
Бо без ризику для клієнта
і без шампанського?!! Ніі, я так не можу.
Будь-яка невідомість є ризиковою, але коли навчатися і розумітися на новому, то ризик ну дууже часто перетворюється.. на шампанське
А БС Неньки вже перетворюється на болото, хоча знайти тама озерця з чистенькою і смачною водичкою ще можна.
У мене інша думка, я банки під іншим кутом зору розглядаю.
Хочете мати стабільні стосунки з банком , криптою і обмінником - треба з усіма мати ділові відносини.
Тут абсолютно з вами згоден -- ділові відносини з усіма інструментами набуття свого добробуту.
У банка для мене зараз є онлайн-банкінг: рахунки, картки, обмін, безстроковий депо і регламент на перекази. У декого з банок є онлайн-депозитарій з ОВДП.
А от строкового депо, навіть короткого там (у банках) вже немає
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Amethyst
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Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41
Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
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Искатель
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:57
Искатель написав: Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
Це офіційно оффлайн , виключно у відділенні,лише для таких хто на Україні
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sens
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:45
Искатель написав: Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%.
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посетитель
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:40
посетитель написав: Искатель написав: Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%.
Дійсно, якщо суму поставити від 1000 - видає 15%. Дякую за підказку!
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Искатель
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