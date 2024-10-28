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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2024 08:34
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
Бо без ризику для клієнта
і без шампанського?!! Ніі, я так не можу.
Будь-яка невідомість є ризиковою, але коли навчатися і розумітися на новому, то ризик ну дууже часто перетворюється.. на шампанське
А БС Неньки вже перетворюється на болото, хоча знайти тама озерця з чистенькою і смачною водичкою ще можна.
У мене інша думка, я банки під іншим кутом зору розглядаю.
Хочете мати стабільні стосунки з банком , криптою і обмінником - треба з усіма мати ділові відносини.
Тут абсолютно з вами згоден -- ділові відносини з усіма інструментами набуття свого добробуту.
У банка для мене зараз є онлайн-банкінг: рахунки, картки, обмін, безстроковий депо і регламент на перекази. У декого з банок є онлайн-депозитарій з ОВДП.
А от строкового депо, навіть короткого там (у банках) вже немає
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Amethyst
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Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41
Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
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Искатель
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:57
Искатель написав: Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
Це офіційно оффлайн , виключно у відділенні,лише для таких хто на Україні
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sens
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:45
Искатель написав: Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:40
посетитель написав: Искатель написав: Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
З цікавості перевірив.Оберіть в застосунку термін 3 місяці і поставте суму від 1000 грн. - буде 15%.
Дійсно, якщо суму поставити від 1000 - видає 15%. Дякую за підказку!
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Искатель
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Додано: Вів 08 жов, 2024 11:49
Искатель написав: Amethyst написав:Спеціальна пропозиція до ювілею Таскомбанк: обирайте строк вкладу від 3 до 12 місяців та умови виплати процентів — отримуйте 15% річних за депозитом «Строковий»!
Умови вкладу:
Ставка — 15% річних
Виплата % - щомісячно або в кінці строку
Строк вкладу — від 3 до 12 місяців
Валюту вкладу — гривня
Мінімальна сума вкладу — від 1000 грн
Вклад можна оформити з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року в будь-якому відділенні Таскомбанку або у мобільному застосунку TAS2U.
Цікаво: мені таке не приходило. І якщо дивитися у депозитах, то максимум ТАС пропонує 13,5%. Це індивідуальна пропозиція?
Дякуємо за ваше запитання! Хочемо повідомити, що пропозиція доступна у нашому застосунку. Ставка автоматично зміниться, як тільки ви введете необхідну суму. Це дозволить вам зручно бачити всі умови перед підтвердженням.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, не соромтеся звертатися. Ми завжди готові допомогти!
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Додано: Пон 28 жов, 2024 10:45
В суботу звернув увагу, що моя дебетова картка Azure в доларах США заблокована. На ній залишалось кілька центів, картка активна (минулого місяця знімав з неї депозит, що закінчився).
Подзвонив на гарячу лінію, там не змогли відповісти, через що картка заблокована, прийняли заявку на розблокування.
Зараз понеділок, віз і нині там, тобто картка досі заблокована. Цікаво ТАС почав працювати...
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Додано: Пон 28 жов, 2024 12:26
Искатель написав:
В суботу звернув увагу, що моя дебетова картка Azure в доларах США заблокована. На ній залишалось кілька центів,
картка активна ...
це блокування якось одразу видно?
чи воно виявилось лише при якійся невдалій спробі операції з тією карткою?
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Додано: Пон 28 жов, 2024 12:44
flysoulfly написав:
:roll:
Искатель написав:
В суботу звернув увагу, що моя дебетова картка Azure в доларах США заблокована. На ній залишалось кілька центів,
картка активна ...
це блокування якось одразу видно?
чи воно виявилось лише при якійся невдалій спробі операції з тією карткою?
Звичайно, видно. Червоний замочок намальований... І у мобільному додатку, і у веб-версії.
Нещодавно робив актуалізацію даних, все пройшло успішно. Більше ніяких приводів для цього не бачу, швидше за все, якийсь технічний збій (глюк), але ... бажання заводити гроші, доки не буде отримана відповідь, що це таке, зникло.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 13:00
Якась дивина. Зайшов у налаштування по тій картці. Бачу кнопку "Розблокувати". Нажав - і через хвилину картка розблокувалась. Що це було?
Може, таки щось підтримка скаже...
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