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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2024 16:52
А коли так ТАС працював, щоб проблема вирішувалася одразу з початком першого ж робочого дня?
Знімали все ж певно з рахунку через менеджера, а не з картки?
Додано: Пон 28 жов, 2024 20:19
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