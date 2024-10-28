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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 354355356357

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:36

Искатель
Скоріше за все картка блокується через неактивність.
Amid
 
Повідомлень: 1847
З нами з: 12.06.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 337 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:52

  Искатель написав:Зараз понеділок, віз і нині там, тобто картка досі заблокована. Цікаво ТАС почав працювати...

А коли так ТАС працював, щоб проблема вирішувалася одразу з початком першого ж робочого дня?
  Искатель написав:картка активна (минулого місяця знімав з неї депозит, що закінчився).

Знімали все ж певно з рахунку через менеджера, а не з картки?
klug
 
Повідомлень: 8594
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:19

  klug написав:Знімали все ж певно з рахунку через менеджера, а не з картки?

Так, там сума була більше 50к у еквіваленті, тому через менеджера. Хм, цікаво дуже...
Искатель
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:50

  Искатель написав:Якась дивина. Зайшов у налаштування по тій картці. Бачу кнопку "Розблокувати". Нажав - і через хвилину картка розблокувалась. Що це було?
Може, таки щось підтримка скаже...

блокують через неактивність, з можливостю розблокувати самому. Навіщо блокують, через який час та інші подібні питання в відділенні чьоткої відповіді не отримав.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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  #<1 ... 354355356357
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