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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2024 14:36
Искатель
Скоріше за все картка блокується через неактивність.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 16:52
Искатель написав:
Зараз понеділок, віз і нині там, тобто картка досі заблокована. Цікаво ТАС почав працювати...
А коли так ТАС працював, щоб проблема вирішувалася одразу з початком першого ж робочого дня?
Искатель написав:
картка активна (минулого місяця знімав з неї депозит, що закінчився).
Знімали все ж певно з рахунку через менеджера, а не з картки?
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klug
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:19
klug написав:
Знімали все ж певно з рахунку через менеджера, а не з картки?
Так, там сума була більше 50к у еквіваленті, тому через менеджера. Хм, цікаво дуже...
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:50
Искатель написав:
Якась дивина. Зайшов у налаштування по тій картці. Бачу кнопку "Розблокувати". Нажав - і через хвилину картка розблокувалась. Що це було?
Може, таки щось підтримка скаже...
блокують через неактивність, з можливостю розблокувати самому. Навіщо блокують, через який час та інші подібні питання в відділенні чьоткої відповіді не отримав.
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novichok
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