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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2024 14:36
Искатель
Скоріше за все картка блокується через неактивність.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 16:52
Искатель написав:
Зараз понеділок, віз і нині там, тобто картка досі заблокована. Цікаво ТАС почав працювати...
А коли так ТАС працював, щоб проблема вирішувалася одразу з початком першого ж робочого дня?
Искатель написав:
картка активна (минулого місяця знімав з неї депозит, що закінчився).
Знімали все ж певно з рахунку через менеджера, а не з картки?
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klug
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:19
klug написав:
Знімали все ж певно з рахунку через менеджера, а не з картки?
Так, там сума була більше 50к у еквіваленті, тому через менеджера. Хм, цікаво дуже...
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Искатель
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:50
Искатель написав:
Якась дивина. Зайшов у налаштування по тій картці. Бачу кнопку "Розблокувати". Нажав - і через хвилину картка розблокувалась. Що це було?
Може, таки щось підтримка скаже...
блокують через неактивність, з можливостю розблокувати самому. Навіщо блокують, через який час та інші подібні питання в відділенні чьоткої відповіді не отримав.
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novichok
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Додано: Чет 31 жов, 2024 03:01
Прошу підказати: в яких київських відділеннях ТАС видають сині $? Навіть не запитую про нові. Може в центральних на Петлюри? Бо в Солом'янському р-ні стабільно сунуть старий мотлох.
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Visky
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Додано: Нед 03 лис, 2024 07:29
Visky написав:
Прошу підказати: в яких київських відділеннях ТАС видають сині $? Навіть не запитую про нові. Може в центральних на Петлюри? Бо в Солом'янському р-ні стабільно сунуть старий мотлох.
На Хрещатику в Києві, на Дерибасівській в Одесі. У Львові та Луцьку не було такого досвіду
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sens
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Додано: Пон 04 лис, 2024 04:14
sens Ви серйозно чи жартуєте? Бо на деребасі нема відділення, хіба на Грецькій.
Якщо серйозно, то на Хрещатику стабільно є сині?
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Visky
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Додано: Пон 04 лис, 2024 07:00
Visky написав:sens
Ви серйозно чи жартуєте? Бо на деребасі нема відділення, хіба на Грецькій.
Якщо серйозно, то на Хрещатику стабільно є сині?
Якщо домахуватися до відповіді ,то в Києві є відділення на Майдані Незалежності, так само в Одесі - немає на Дерибасівській є лише за 1 квартал від центральної вулиці.
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sens
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Додано: Пон 04 лис, 2024 13:29
Искатель написав:
В суботу звернув увагу, що моя дебетова картка Azure в доларах США заблокована. На ній залишалось кілька центів, картка активна (минулого місяця знімав з неї депозит, що закінчився).
Подзвонив на гарячу лінію, там не змогли відповісти, через що картка заблокована, прийняли заявку на розблокування.
Зараз понеділок, віз і нині там, тобто картка досі заблокована. Цікаво ТАС почав працювати...
Інформуємо, що карта може бути заблокована з кількох причин, одна з яких це:
Неактивність: Якщо ви не користуєтеся картою протягом тривалого часу банк може заблокувати її для безпеки.
Неактивністю вважається відсутністю будь-яких фінансових операцій або транзакцій з карткою протягом певного періоду, зазвичай від кількох місяців. Це може включати:
• Відсутність покупок: Якщо ви не використовуєте картку для покупок, онлайн-транзакцій або зняття готівки.
• Неактивність рахунку: Якщо рахунок, до якого прив'язана картка, не демонструє жодних фінансових рухів.
Розблокування карти можливе через застосунок, при дзвінку до контакт-центру або у відділенні.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:58
sens написав:
так само в Одесі - немає на Дерибасівській є лише за 1 квартал від центральної вулиці.
А там вообще на греческой отделение таза отдает валюту физ.лицам ? Вообще оно с физлицами работает ?
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a77
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