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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 01:26

  sens написав:
  Visky написав:sens Ви серйозно чи жартуєте? Бо на деребасі нема відділення, хіба на Грецькій.
Якщо серйозно, то на Хрещатику стабільно є сині?

Якщо домахуватися до відповіді ,то в Києві є відділення на Майдані Незалежності, так само в Одесі - немає на Дерибасівській є лише за 1 квартал від центральної вулиці.

Дякую. Мене цікавить, чи на Хрещатику стабільно є сині, як з Вашого досвіду?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:37

  novichok написав:
  Искатель написав:Якась дивина. Зайшов у налаштування по тій картці. Бачу кнопку "Розблокувати". Нажав - і через хвилину картка розблокувалась. Що це було?
Може, таки щось підтримка скаже...

блокують через неактивність, з можливостю розблокувати самому. Навіщо блокують, через який час та інші подібні питання в відділенні чьоткої відповіді не отримав.


ИМХО - безопасность. тоже было такое когда картой не пользовался некоторое время.
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