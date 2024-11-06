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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2024 01:26
sens написав: Visky написав:sens
Ви серйозно чи жартуєте? Бо на деребасі нема відділення, хіба на Грецькій.
Якщо серйозно, то на Хрещатику стабільно є сині?
Якщо домахуватися до відповіді ,то в Києві є відділення на Майдані Незалежності, так само в Одесі - немає на Дерибасівській є лише за 1 квартал від центральної вулиці.
Дякую. Мене цікавить, чи на Хрещатику стабільно є сині, як з Вашого досвіду?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 00:37
novichok написав: Искатель написав:
Якась дивина. Зайшов у налаштування по тій картці. Бачу кнопку "Розблокувати". Нажав - і через хвилину картка розблокувалась. Що це було?
Може, таки щось підтримка скаже...
блокують через неактивність, з можливостю розблокувати самому. Навіщо блокують, через який час та інші подібні питання в відділенні чьоткої відповіді не отримав.
ИМХО - безопасность. тоже было такое когда картой не пользовался некоторое время.
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