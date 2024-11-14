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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 01:26

  sens написав:
  Visky написав:sens Ви серйозно чи жартуєте? Бо на деребасі нема відділення, хіба на Грецькій.
Якщо серйозно, то на Хрещатику стабільно є сині?

Якщо домахуватися до відповіді ,то в Києві є відділення на Майдані Незалежності, так само в Одесі - немає на Дерибасівській є лише за 1 квартал від центральної вулиці.

Дякую. Мене цікавить, чи на Хрещатику стабільно є сині, як з Вашого досвіду?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:37

  novichok написав:
  Искатель написав:Якась дивина. Зайшов у налаштування по тій картці. Бачу кнопку "Розблокувати". Нажав - і через хвилину картка розблокувалась. Що це було?
Може, таки щось підтримка скаже...

блокують через неактивність, з можливостю розблокувати самому. Навіщо блокують, через який час та інші подібні питання в відділенні чьоткої відповіді не отримав.


ИМХО - безопасность. тоже было такое когда картой не пользовался некоторое время.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:52

Re: ТАСКОМБАНК

Напомните, пожалуйста, алгоритм онлайн обмена здесь. Есть верикард гривна и спорт банка карты во всех валютах.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 19:36

Яша закинути грн на Ощадний. зняти на саксесс дебіт_грн і обміняти на саксесс_$. в касі зняти в присутності фін.номеру.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 21:45

  KVV написав:Яша закинути грн на Ощадний. зняти на саксесс дебіт_грн і обміняти на саксесс_$. в касі зняти в присутності фін.номеру.

Питання одне - навіщо прослойка Ощадний?
Як мінімум одразу поповнювати Success дебіт будь яким способом й одразу робити обмін, можно й Very Card чи Success кредит, якщо вони без ліміту чи він не використаний.
Маю всі три ці картки, Very Card використовую для покупок, Success кредитна для кешбеку не цікава, дві Спортівські картки й використовую для валютообміна та переказів р2р при потребі, дуже зручно.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 22:48

  ГеннадийUA написав:Питання одне - навіщо прослойка Ощадний?
Як мінімум одразу поповнювати Success дебіт будь яким способом й одразу робити обмін, можно й Very Card чи Success кредит, якщо вони без ліміту чи він не використаний.

Можно, конечно. Даже нужно. Только перед этим в тарифах Веры прочитать, что с некоторыми специфическими исключениями к которым Success не относится:
- P2P с неё на шару только 10 раз в месяц;
- перевод на IBAN в TAS2U - 5 или 100 грн в зависимости от суммы.
При этом не важно на какой банк переводится. После этого быть уже не терпилой, а сознательным спонсором банка. А жлобы не затрудняются запоминанием за какой чих какой комис положен и всё в Тазике переводят через ощадник через который точно всё бесплатно и заодно на нём обновляется дата последнего использования, т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:00

Re: ТАСКОМБАНК

Замовляйте українське на avrora.ua з безкоштовною доставкою з Visa від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/zamovlyayte- ... taskombank

з 1 листопада по 24 листопада 2024 року включно
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:04

Re: ТАСКОМБАНК

Спеціальна пропозиція для вашого бізнесу від Таскомбанк, Masterсard та Окко

https://news.finance.ua/ua/special-na-p ... rd-ta-okko

Акція діє з 12 листопада по 31 грудня 2024 року
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:36

Re: ТАСКОМБАНК

Насолоджуйтесь шопінгом та отримуйте преміальні подарунки

https://news.finance.ua/ua/nasolodzhuyt ... -podarunky

Період з 15.11.2024 до 15.02.2025
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