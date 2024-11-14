Додано: Пон 11 лис, 2024 22:48

ГеннадийUA написав: Питання одне - навіщо прослойка Ощадний?

Як мінімум одразу поповнювати Success дебіт будь яким способом й одразу робити обмін, можно й Very Card чи Success кредит, якщо вони без ліміту чи він не використаний. Питання одне - навіщо прослойка Ощадний?Як мінімум одразу поповнювати Success дебіт будь яким способом й одразу робити обмін, можно й Very Card чи Success кредит, якщо вони без ліміту чи він не використаний.

Можно, конечно. Даже нужно. Только перед этим впрочитать, что с некоторыми специфическими исключениями к которым Success не относится:- P2P с неё на шару только 10 раз в месяц;- перевод на IBAN в TAS2U - 5 или 100 грн в зависимости от суммы.При этом не важно на какой банк переводится. После этого быть уже не терпилой, а сознательным спонсором банка. А жлобы не затрудняются запоминанием за какой чих какой комис положен и всё в Тазике переводят через ощадник через который точно всё бесплатно и заодно на нём обновляется дата последнего использования, т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.