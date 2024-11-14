KVV написав:Яша закинути грн на Ощадний. зняти на саксесс дебіт_грн і обміняти на саксесс_$. в касі зняти в присутності фін.номеру.
Питання одне - навіщо прослойка Ощадний? Як мінімум одразу поповнювати Success дебіт будь яким способом й одразу робити обмін, можно й Very Card чи Success кредит, якщо вони без ліміту чи він не використаний. Маю всі три ці картки, Very Card використовую для покупок, Success кредитна для кешбеку не цікава, дві Спортівські картки й використовую для валютообміна та переказів р2р при потребі, дуже зручно.
ГеннадийUA написав:Питання одне - навіщо прослойка Ощадний? Як мінімум одразу поповнювати Success дебіт будь яким способом й одразу робити обмін, можно й Very Card чи Success кредит, якщо вони без ліміту чи він не використаний.
Можно, конечно. Даже нужно. Только перед этим в тарифах Веры прочитать, что с некоторыми специфическими исключениями к которым Success не относится: - P2P с неё на шару только 10 раз в месяц; - перевод на IBAN в TAS2U - 5 или 100 грн в зависимости от суммы. При этом не важно на какой банк переводится. После этого быть уже не терпилой, а сознательным спонсором банка. А жлобы не затрудняются запоминанием за какой чих какой комис положен и всё в Тазике переводят через ощадник через который точно всё бесплатно и заодно на нём обновляется дата последнего использования, т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.