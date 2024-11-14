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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 23:54

  flysoulfly написав:
  moveton написав: т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.

баксокарта неактивна 7+ месяцев. С гривнеощадника списания нет пока

ТАСька не списує за неактивність з іншого рахунку, ізя - так.
klug
 
Повідомлень: 8609
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 356357358359
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ТАСКОМБАНК (3581)
14.11.2024 22:54
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