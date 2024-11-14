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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2024 23:54
flysoulfly написав: moveton написав:
т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.
баксокарта неактивна 7+ месяцев. С гривнеощадника списания нет пока
ТАСька не списує за неактивність з іншого рахунку, ізя - так.
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