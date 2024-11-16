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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2024 23:54
flysoulfly написав: moveton написав:
т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.
баксокарта неактивна 7+ месяцев. С гривнеощадника списания нет пока
ТАСька не списує за неактивність з іншого рахунку, ізя - так.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 04:02
flysoulfly написав: moveton написав:
т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.
баксокарта неактивна 7+ месяцев. С гривнеощадника списания нет пока
А при чём любая карта к ощаднику? По каждому счёту своё отслеживание срока и списание. На ощаднике есть полгода неактивности сверх начисления процентов и взятия комисов?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 21:55
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.
баксокарта неактивна 7+ месяцев. С гривнеощадника списания нет пока
А при чём любая карта к ощаднику? По каждому счёту своё отслеживание срока и списание.
На ощаднике есть полгода неактивности сверх начисления процентов и взятия комисов?
углубился: и гривнеощадник уже 7+ месяцев неактивности, и гривнекартсчет - аналогично.
польот нормальный - копейки даже гривнеощадника не тронуты.
как-то не логично.
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