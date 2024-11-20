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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 23:54

  flysoulfly написав:
  moveton написав: т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.

баксокарта неактивна 7+ месяцев. С гривнеощадника списания нет пока

ТАСька не списує за неактивність з іншого рахунку, ізя - так.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 04:02

  flysoulfly написав:
  moveton написав: т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.

баксокарта неактивна 7+ месяцев. С гривнеощадника списания нет пока

А при чём любая карта к ощаднику? По каждому счёту своё отслеживание срока и списание. На ощаднике есть полгода неактивности сверх начисления процентов и взятия комисов?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:55

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав: т.е. откладывается момент с которого с ощадника начинает списываться за неактивность.

баксокарта неактивна 7+ месяцев. С гривнеощадника списания нет пока

А при чём любая карта к ощаднику? По каждому счёту своё отслеживание срока и списание.

На ощаднике есть полгода неактивности сверх начисления процентов и взятия комисов?
углубился: и гривнеощадник уже 7+ месяцев неактивности, и гривнекартсчет - аналогично.
:shock: польот нормальный - копейки даже гривнеощадника не тронуты.
как-то не логично.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:51

  flysoulfly написав:углубился: и гривнеощадник уже 7+ месяцев неактивности, и гривнекартсчет - аналогично.
:shock: польот нормальный - копейки даже гривнеощадника не тронуты.
как-то не логично.

Странно. В этой теме совсем недавно плакались, что с ощадника тоже за неактивность снимают. Банки, правда, могут проявить коварство: снять комис с неопределённым опозданием.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:44

  moveton написав:
  flysoulfly написав:углубился: и гривнеощадник уже 7+ месяцев неактивности, и гривнекартсчет - аналогично.
:shock: польот нормальный - копейки даже гривнеощадника не тронуты.
как-то не логично.

Странно. В этой теме совсем недавно плакались, что с ощадника тоже за неактивность снимают. Банки, правда, могут проявить коварство: снять комис с неопределённым опозданием.
да, странно.

ждут :mrgreen: пока на всех тех счетах появятся суммы, достойные общипывания, а не эти копейки?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 18:24

Re: ТАСКОМБАНК

Даруємо 1000 і 16 аргументів для власників картки Visa Success Credit

https://news.finance.ua/ua/daruyemo-100 ... ess-credit

Акція проходитиме в 4 етапи:
Перший етап: з 20.11.2024 по 19.12.2024 включно;
Другий етап: з 20.12.2024 по 19.01.2025 включно;
Третій етап: з 20.01.2025 по 19.02.2025 включно;
Четвертий етап: з 20.02.2025 по 20.03.2025 включно.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:40

Re: ТАСКОМБАНК

З 22.11.2024 року змінюються відсоткові ставки за депозитом «Строковий».
https://tascombank.ua/news/673e04362f63bb0012f6da3d

2-6 днів - 8,5%
7-30 днів - 9 %
Решта 10%
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