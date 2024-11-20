Акція проходитиме в 4 етапи: Перший етап: з 20.11.2024 по 19.12.2024 включно; Другий етап: з 20.12.2024 по 19.01.2025 включно; Третій етап: з 20.01.2025 по 19.02.2025 включно; Четвертий етап: з 20.02.2025 по 20.03.2025 включно.
moveton Добрий день Інформуємо, що з ощадного рахунку передбачено зняття за обслуговування неактивного рахунку перевіряються рахунки за якими: • не було операцій 365 днів і більше; • залишок коштів на рахунку дорівнює або менше 100 грн., без урахування % за останній місяць. Комісія за неактивність буде списуватися 1-го числа, після нарахування %. Якщо рахунок не активний більше ніж 365 днів і залишки по рахунку складають менше 100 грн, буде списана комісія та рахунок закриється. У випадку якщо залишки перевищують 100 грн, рахунок залишається діючим, комісія не списується
TASCOMBANK написав:Якщо рахунок не активний більше ніж 365 днів і залишки по рахунку складають менше 100 грн, буде списана комісія та рахунок закриється. У випадку якщо залишки перевищують 100 грн, рахунок залишається діючим, комісія не списується
Ну вот. Т.е. всё таки бывает смысл обновлять дату использования ощадника. Прикольно. На Вере, как я помню, полгода. А на ней тоже порог 100 грн или такая поблажка только для ощадника?