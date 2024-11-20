ТАСька не списує за неактивність з іншого рахунку, ізя - так.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:54
Додано: П'ят 15 лис, 2024 04:02
А при чём любая карта к ощаднику? По каждому счёту своё отслеживание срока и списание. На ощаднике есть полгода неактивности сверх начисления процентов и взятия комисов?
Додано: Суб 16 лис, 2024 21:55
углубился: и гривнеощадник уже 7+ месяцев неактивности, и гривнекартсчет - аналогично.
польот нормальный - копейки даже гривнеощадника не тронуты.
как-то не логично.
Додано: Суб 16 лис, 2024 22:51
Странно. В этой теме совсем недавно плакались, что с ощадника тоже за неактивность снимают. Банки, правда, могут проявить коварство: снять комис с неопределённым опозданием.
Додано: Нед 17 лис, 2024 00:44
да, странно.
ждут пока на всех тех счетах появятся суммы, достойные общипывания, а не эти копейки?
Додано: Сер 20 лис, 2024 18:24
Re: ТАСКОМБАНК
Даруємо 1000 і 16 аргументів для власників картки Visa Success Credit
https://news.finance.ua/ua/daruyemo-100 ... ess-credit
Акція проходитиме в 4 етапи:
Перший етап: з 20.11.2024 по 19.12.2024 включно;
Другий етап: з 20.12.2024 по 19.01.2025 включно;
Третій етап: з 20.01.2025 по 19.02.2025 включно;
Четвертий етап: з 20.02.2025 по 20.03.2025 включно.
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:40
Re: ТАСКОМБАНК
З 22.11.2024 року змінюються відсоткові ставки за депозитом «Строковий».
2-6 днів - 8,5%
7-30 днів - 9 %
Решта 10%
Додано: Чет 21 лис, 2024 15:39
moveton
Добрий день
Інформуємо, що з ощадного рахунку передбачено зняття за обслуговування неактивного рахунку
перевіряються рахунки за якими:
• не було операцій 365 днів і більше;
• залишок коштів на рахунку дорівнює або менше 100 грн., без урахування % за останній місяць.
Комісія за неактивність буде списуватися 1-го числа, після нарахування %.
Якщо рахунок не активний більше ніж 365 днів і залишки по рахунку складають менше 100 грн, буде списана комісія та рахунок закриється.
У випадку якщо залишки перевищують 100 грн, рахунок залишається діючим, комісія не списується
Додано: Чет 21 лис, 2024 15:50
Ну вот. Т.е. всё таки бывает смысл обновлять дату использования ощадника. Прикольно. На Вере, как я помню, полгода. А на ней тоже порог 100 грн или такая поблажка только для ощадника?
Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:12
TASCOMBANK
а куди ділася з сайту новина про зміну ставок вкладу Строковий? Передумали?
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